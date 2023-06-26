阿尔巴尼斯拟出访中国 拒回应被拘澳籍人士在访华前能否被释放

阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在周日（6月25日）表示，他将在“适当的时间”确定访问中国的日期，并强调双边贸易的重要性，还对被拘留在北京的澳籍记者表达关心。





澳大利亚正在讨论有关总理访华事宜，因为工党政府希望结束在2020年时，中国对一些澳大利亚产品实施的非正式禁令和关税，当时两国外交关系低迷。





在被问及何时进行访问时，阿尔巴尼斯表示“我们将在适当的时间确定日期”，并补充说，他下一次的海外之旅将是7月前往立陶宛首都维尔纽斯参加北约峰会。





去年11月，阿尔巴尼斯成为首位在六年内正式会见中国国家主席习近平的澳大利亚总理，当时他们在印尼巴厘岛举行的二十国集团峰会会谈，阿尔巴尼斯形容该次会面相当“成功”。



对于被拘留在中国的澳籍人士来说，这次访问代表着什么？

阿尔巴尼斯拒绝回应在在中国被拘留的澳籍人士是否会在访华前被释放，但他重申呼吁释放自2020年8月起在北京被拘留的澳籍华裔记者成蕾。





根据官方发布的纪录，他在天空新闻（Sky News）电视节目上表示：“成蕾……应该被释放，并且应该被容许回到澳大利亚。”





澳籍华裔记者成蕾因被指涉嫌洩露中国国家机密的案件，于2020年8月被拘留， 并在2021年2月正式被逮捕。她之前是中国官方电视台——中国环球电视网频道（CGTN）的新闻主播。



成蕾之前是中国官方电视台——中国环球电视网频道（CGTN）的新闻主播。 Credit: Vaughn Ridley/Sportsfile for Web Summit via Ge 成蕾的案件于去年3月31日在北京市第二中级人民法院闭门开审，事隔一年仍未有进展。





当时，成蕾的伴侣柯伊尔（Nick Coyle）向SBS新闻表示，成蕾最关心的是回到她11岁和13岁的两个孩子身边。





他说：“对于像我这样的人来说，重要的是要保持耐心、支持、坚持下去，并确保她知道她有很多支持者，当她出来时，我们都会在这里等她——我们都希望她尽快出来。”





澳籍作家杨恒均在中国广州被拘留多年，杨恒均于2019年1月在广州机场准备前往纽约时被捕，19个月后才首次获准见律师，至今仍被拘留。2020年10月，当局正式以间谍罪起诉他。他否认曾为澳大利亚或美国担任间谍。



澳籍作家杨恒均在中国广州被拘留多年。 Source: Supplied 今年1月，国际特赦组织表示对杨恒均的情况“极为关注”，他“仍在等待多次推迟的审判判决”。





国际特赦组织的澳大利亚倡议人怀特（Nikita White）表示：“国际特赦组织了解杨恒均经历了数百次的审问，并在不人道的环境下被困住，被极度限制与律师接触，他仍然面临严重的酷刑和被虐待的其他风险。”



中澳贸易关系是否有所改善？

阿尔巴尼斯表示，澳大利亚继续提倡消除任何阻碍“两个伟大国家”贸易的障碍。





他说：“事实上，对澳大利亚来说，向中国出口是有利的，而对中国来说，接收这些出口也是有利的。”





今年5月，贸易部长法雷尔（Don Farrell）从北京返回几天后，中方表示将恢复进口澳大利亚木材。





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去年12月，外长黄英贤（ Penny Wong）在北京会见中国外长王毅后不久，澳大利亚也恢复了对华煤炭出口。





黄英贤在会议中表示：“要是我们能明智地管控分歧，则能在发展双边关系之余，维护各自的国家利益。”





今年3月，维州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）在中国展开为期4日的访问，而本次访华并未安排澳大利亚本地媒体代表随行，受到新闻工作者组织批评，认为影响新闻自由。





西澳州前州长麦高文（Mark McGowan）也在今年4月出访了中国，有一名记者和一名摄影师随行。





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