马斯克约战扎克伯格 两人同意举行笼斗

特斯拉CEO伊隆·马斯克（Elon Musk）和Facebook创始人马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）将举行一场笼斗（Cage Fight）。





特斯拉CEO马斯克在推特上发布消息称，他准备和扎克伯格进行一场笼斗。





Facebook和Instagram母公司Meta的老板扎克伯格随后发布了马斯克推文的截屏，并称“把地址发我”。





随后，马斯克在扎克伯格的推文下回复“拉斯维加斯八角擂台”。





八角擂台是终极格斗冠军赛（UFC）的标志，比赛的总部位于内华达州的拉斯维加斯。





52岁的马斯克在推特上发布“我将会作出一个伟大的技巧，就叫做‘海象’，意思就是躺在对手身上，什么也不做。”





之后，他还在推特上发布了有关海象的短视频，这或许表明与扎克伯格的角斗可能并不完全是认真的。





他在推特上写道：“我几乎从来不锻炼，除了把我的孩子扔到空中。”





而39岁的扎克伯格则开始接受综合武术训练（MMA），并在最近赢得了柔术锦标赛的冠军。





社交媒体的用户在谁将会赢得这场比赛的争论中，将此事迅速发酵。





商业顾问塞伊·泰勒（Seyi Taylor）在推特上写道：“选择你的战士”，并附上两位科技老板的照片。





广播员兼搏击体育记者尼克·皮特 (Nick Peet) 在 BBC 的《World at One》节目中表示，UFC 主席达纳·怀特 (Dana White) 正在摩拳擦掌地等待“这场有可能的比赛”顺利举办。





他说，他认为这场比赛很有可能真的举办，“主要是因为马斯克的个性以及他古怪的性格。他的职业生涯可以看出他不是一个愿意放弃的人。”





然而，当被问及他认为谁会获胜时，他回答道：“毫无疑问是扎克伯格！他比马斯克年轻12岁，个子要矮得多。我觉得他大约171，而马斯克可能有180左右。马斯克可能比他重上几磅。”





“但不幸的是，马斯克完全没有过任何训练。尽管扎克伯格只练习巴西柔术18个月，但对他来说，控制马斯克的背部，将手臂环绕他的脖子并使他窒息是不难的！”





尽管马斯克的母亲对此表示了强烈反对，发文称“战斗已经取消了”。然而，马斯克似乎并没有偃旗息鼓的意思。





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