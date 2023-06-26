新西兰总理访华军用座机太不可靠，动用备用机伴飞

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호주를 방문한 크리스 힙킨스 NZ 총리

据透露，搭载新西兰总理希普金斯前往北京的军用座机被认为太不可靠，因此另有一架备用军机伴飞。

这架飞机一直伴飞斯普金斯的座机到马尼拉，随后返回达尔文，作为返回新西兰的后备。

希普金斯正率领一个高级别贸易代表团，将与中国国家主席习近平、总理李强和中国全国人大会常委会委员长赵乐际会面。

希普金斯在抵达北京后对这一情况发表了讲话。

他说：”首先，我要向机上所有人表示感谢......如果有任何新西兰空军的代表还在这里，非常感谢你们一路把我们带到北京来。”

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Published 27 June 2023 6:08am
By Cindy Xie
Source: SBS