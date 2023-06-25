SBS早新闻（6月26日）Play14:02 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.85MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。前工党领袖西蒙•克林去世，时年74岁；分析显示澳房屋平均租金三年增幅超30%；瓦格纳撤离其接管的俄罗斯城市；世界各地举行集会，支持性少数群体的权力。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳洲74岁以上老人哪些医疗福利再难享受，可提前做哪些准备？外长黄英贤：俄罗斯安全局势恐进一步恶化，在俄澳洲人应立即离开澳大利亚电视剧《Safe Home》情节紧张 扣人心弦海事律师：泰坦号内爆事件或引发漫长民事诉讼分享Latest podcast episodes政府提高日托补贴的政策即将生效 但是家长已收到提价通知【观点】俄罗斯内乱暴露了普京在军事控制方面的弱点【澳洲福利】托儿补贴7月10日起增加 具体变化如何？澳洲74岁以上老人哪些医疗福利再难享受，可提前做哪些准备？