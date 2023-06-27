从工资到养老福利金：多项措施7月起生效 将给澳人带来哪些影响？

新财年即将来临，随之而来的一系列变化将会影响您的各项收入和支出。



退休公积金

退休公积金保障率，即雇主依法必须支付给您的最低退休公积金占比，将从10.5%增至11%。





年长的澳大利亚人将能够把20万澳元转入免税的退休阶段收入账户，免税上限金额将从170万澳元上调至190万澳元，这是与一次性提取退休公积金不同的另一选择。



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加薪

最低工资和现代劳资裁定工资将上涨5.75%，而由于有关工资率的变动，最低工资的实际增幅将达到8.6%。





实际上，最低工资将上涨至每周882.80澳元或时薪23.23澳元。





除5.75%的加薪外，一些老年护理人员将在6月30日获得15%的加薪。



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政府养老福利金

澳大利亚的年长者将必须等到67岁方可申请提取政府养老福利金，而不是之前的66岁零6个月。





这一领取年龄也适用于澳大利亚联邦长者医疗保健卡。



托儿费

年收入低于8万澳元的家庭或有资格享受联邦政府覆盖90%托儿费的补贴。





有资格获得补贴的家庭最高收入上限也将从约34.6万澳元提至53万澳元。



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电费减免

从7月1日起，新州、南澳州和昆州东南部的默认市场报价（即电价上限）将上调。





与此同时，联邦政府与各州和领地合作提供能源费用减免。





在昆州，贫困家庭将获得1072澳元的电费援助，其中包括700澳元的生活费返款，部分资金来自联邦政府能源账单减免基金，以及372澳元由昆州电费返款计划提供。





所有其他家庭将获得550澳元。





符合资格的维州家庭将获得250澳元，一些尚未申请的家庭可以通过州政府的能源补助计划申请额外的250澳元。





在新州和塔州，符合条件的家庭将获得500澳元，西澳州和北领地的家庭将获得175澳元。





首都领地的家庭将获得175澳元。





带薪育儿假

现有的育儿假和父亲及伴侣津贴将合并为一个为期20周的计划，预计每年将有18万个家庭受益。





这些变化意味着父亲或母亲都可以首先申请带薪育儿假，同时他们也可以分多次使用育儿假。这意味着他们将能够在任何一方工作时休最少一天的假。





单亲家长将可以获得全部20周。



维州学徒

维州政府在5月份的州预算中宣布，维州的学徒将有资格免费注册车辆，每年最多可节省865澳元。





- With AAP.





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