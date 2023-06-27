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从工资到养老福利金：多项措施7月起生效 将给澳人带来哪些影响？

从退休公积金变化到工资上涨，从托儿费补助增加到养老金领取年龄的上调……以下是从7月1日起将生效的各项措施，将给澳大利亚人带来哪些影响？

A digital graphic showing power poles, money, blocks with ABC written on them, and a moneybox with a $1 coin being dropped into it.

A number of cost-of-living relief measures will come into effect on 1 July. Source: SBS / Karin Zhou-Zheng

新财年即将来临，随之而来的一系列变化将会影响您的各项收入和支出。

退休公积金

退休公积金保障率，即雇主依法必须支付给您的最低退休公积金占比，将从10.5%增至11%。

年长的澳大利亚人将能够把20万澳元转入免税的退休阶段收入账户，免税上限金额将从170万澳元上调至190万澳元，这是与一次性提取退休公积金不同的另一选择。
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加薪

最低工资和现代劳资裁定工资将上涨5.75%，而由于有关工资率的变动，最低工资的实际增幅将达到8.6%。

实际上，最低工资将上涨至每周882.80澳元或时薪23.23澳元。

除5.75%的加薪外，一些老年护理人员将在6月30日获得15%的加薪。
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七月起 全澳最低工资上调5.75%

政府养老福利金

澳大利亚的年长者将必须等到67岁方可申请提取政府养老福利金，而不是之前的66岁零6个月。

这一领取年龄也适用于澳大利亚联邦长者医疗保健卡。

托儿费

年收入低于8万澳元的家庭或有资格享受联邦政府覆盖90%托儿费的补贴。

有资格获得补贴的家庭最高收入上限也将从约34.6万澳元提至53万澳元。
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电费减免

从7月1日起，新州、南澳州和昆州东南部的默认市场报价（即电价上限）将上调。

与此同时，联邦政府与各州和领地合作提供能源费用减免。

在昆州，贫困家庭将获得1072澳元的电费援助，其中包括700澳元的生活费返款，部分资金来自联邦政府能源账单减免基金，以及372澳元由昆州电费返款计划提供。

所有其他家庭将获得550澳元。

符合资格的维州家庭将获得250澳元，一些尚未申请的家庭可以通过州政府的能源补助计划申请额外的250澳元。

在新州和塔州，符合条件的家庭将获得500澳元，西澳州和北领地的家庭将获得175澳元。

首都领地的家庭将获得175澳元。

一些小型企业也将有资格获得返款。您可以
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了解更多有关能源账单减免基金的信息。
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新法通过：带薪育儿假已获延长 澳洲家长将迎来哪些新变化？

带薪育儿假

现有的育儿假和父亲及伴侣津贴将合并为一个为期20周的计划，预计每年将有18万个家庭受益。

这些变化意味着父亲或母亲都可以首先申请带薪育儿假，同时他们也可以分多次使用育儿假。这意味着他们将能够在任何一方工作时休最少一天的假。

单亲家长将可以获得全部20周。

维州学徒

维州政府在5月份的州预算中宣布，维州的学徒将有资格免费注册车辆，每年最多可节省865澳元。

- With AAP.

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Published 27 June 2023 12:02pm
By David Aidone
Source: SBS
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