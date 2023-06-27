近日，墨尔本的一个业主就租户对出租物业造成的破坏表示震惊。业主拍摄并上传社交媒体的视频显示，个人物品散落在出租物业的每个房间以及室外区域，多面墙壁和窗户也被损坏。在本期《现场说法》听众热线节目中，朗伦律师事务所Lawren Legal主任律师张卓轩从案例出发，和听友们聊了聊保护房东权益的话题，



本案例中的房屋受到了严重损坏，房东是否有任何法律手段可以保护自己？

首先，房东从一开始就要注意，选择负责任的中介公司，起草可以合理保障房东权益的租约。





其次，房东要选择信誉良好的租客。





再者，房东应当督促自己聘请的中介公司，最好至少一个季度要去出租的房子检查一次，一旦发现有问题，马上写信给租客限期修补房屋。





最后，如果造成严重损害，以违约为由，尽早发通知要求租客搬离房产，申请磅金作为修复补偿以及租金损失补偿。



为保护房东权益，租约可以加入哪些特殊条款？

举例来说，租约中可以约定租客如果发现了房屋有任何的损坏，必须马上通知房东。这样会减少房屋破损的责任认定问题。 其次，有的租约会写，租客授权房东可以直接进行1000澳元以下的房屋破损的修理，并且事后直接要求租客支付，如果租客不支付，房东则可以直接从磅金中申请扣抵。再比如，房东只要给1天提前通知（或者紧急情况下不需要给通知），就可以随时使用钥匙进入房屋检查房屋状况。还有类似的条款，如果不经过房东同意，租客不可以在房屋做任何打孔的行为等等。





虽然这些规定细小，但是往往可以在一开始限制租客行为，在争议产生时，减少争议点。



哪些途径可以确认租客信誉是否良好？

首先，很多中介都会要求租客填写收入和之前租房历史的信息。通常，收入稳定，之前租房的时间都比较长和稳定的租客，信誉通常也比较好。再次，直接打电话给之前的房东了解退租的情况也可以排除出现严重问题租客的情况。最后，有的房东甚至可以要求跟租客直接见面做一个面试。面试往往可以最直观地了解到租客的素质和修养。此外，网上也有一些租客信息的收集网站，做一下租客信用的调查，也有利于排除不良租客。



什么情况下可以发通知要求租客搬走？

租客造成严重的房屋损坏，租客欠租金，租客使用房屋做非法活动（比如制毒，囚禁人奴）等情况下，房东可以按照法律给出不同的限期要求租客搬离。



如果发通知后，租客还是不搬走，房东应该做什么？

房东到了要求租客搬走的时间后，即向Tribunal委员会申请强制搬离(possession orders)的程序，并且交由当地警察去强制执行。





无论如何，房东也要考虑购买房屋保险，如果出现租客拖欠房租，造成房屋损坏的情况，这类保险可以帮助房东减轻修复所需要的大额支出。有时，这类支出是数周的磅金也无法弥补的。





在节目中，听友们还咨询了质疑停车罚单不合理、处理影响到邻里篱笆的掉落大树枝的正确方式、离婚后仍想保持婚前房产的联名状态、相互遗嘱（mutual will）等问题，张卓轩律师均作了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【现场说法】租客对出租物业造成损坏 房东如何保护自身利益？ SBS Chinese 27/06/2023 30:23 Play

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《现场说法》听众热线逢每月第二、三、四个周二上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询法律或移民问题。





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