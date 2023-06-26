澳人自述：我是单亲爸爸 大量“不请自来”的育儿建议削弱了我的自信

迈克尔·雷（Michael Ray）自女儿查理（Charlie）两岁起就独自抚养她。他说，一些善意的建议让他对自己作为父亲的能力产生了怀疑，这些建议还向女儿传递了一个信息，即父亲的价值不及母亲的价值。





以下是迈克尔的自述：





自我女儿查理出生以来，我就被淹没在不请自来的或“善意”的育儿建议中。





对一些人来说，我的额头上好像有一块霓虹灯牌，在大声呼叫：“告诉我如何养育我的孩子！”





从女儿两岁起，我就独自抚养她，现在她已经11岁了。对我来说，这些建议的声音如今显得更加嘈杂。





“必须”和“需要”成了我熟悉的词汇。





家庭成员、朋友，甚至陌生人都觉得有必要分享他们的智慧之言，不管我是否提出过要求。





而我听到的最糟糕的建议是什么呢？那就是每位小女孩都“需要”母亲，这样就有机会过上相对幸福、正常和平衡的生活。



Michael says he receives a "barrage" of parenting advice from family members, friends and even strangers. Source: Supplied 我发现这些连续不断的建议既好笑又恼人，同时也是有伤害性的。





尽管我已60岁，有自己的智慧，但这让我担心，如果没有育儿手册，我可能会没有能力去应对抚养女儿过程中不可避免的挑战。



这些建议削弱了我作为一个有能力的父亲的自信心，淹没了我内心直觉的温柔低语，让我疑惑：我是否足够好？我能否应对？ 迈克尔

我不禁思考自己是否做错了什么，尽管我听说养育孩子很辛苦、让人不眠不休且要求很高，但事实上，这是我经历过的最有趣的事情。



As a solo dad, Michael says people tell him that a girl "needs her mother to have any chance of a relatively happy, normal and balanced life". Source: Supplied 但更糟糕的是，这些不请自来的建议不仅让我怀疑自己，也让我女儿产生怀疑。





它传递了一种信息，即我的努力是不够的，我的角色没那么有价值。





我相信育儿就像驾驶宇宙飞船一样，我们当中没有人真正知道自己在做什么，但在混乱中我们会找到答案，经历一系列星际穿梭和充满欢笑的冒险。



给建议者的建议

对于所有那些喜欢向我提出育儿建议的人，我建议你们暂停并反思一下。



我想提醒一下，可能在一些方面我仍然没有找到答案，但我给予了女儿充沛的爱和全身心的奉献。





父亲和母亲一样，有各自的观点和育儿方法。我们必须承认并相信他们内在能力，而不是不断向他们强加我们固有的观点。





如果因为女性在企业领域的领导方式与男性不同，有批评的声音出现，而我们对此不能接受的话；那么我们最终会认识到，不同的观点能够带来积极的变化。





同样的原则也适用于养育孩子，父亲们带来了多样化的方式。



Michael says society should better respect men's parenting abilities. Source: Supplied 通过向下一代展示对父亲的能力和选择的尊重，我们将为孩子们创造一个更健康的环境以及一个更公平的社会。让男性同样被接受是有能力、有责任的家长。





我们将创造一个环境，让父亲们有力量去发现自己独特的育儿风格。





父亲们，就像所有父母一样，有着自己的故事要分享，有着自己的教训要学习。





不请自来的建议会模糊他们叙述的界限，扼杀他们的成长，并剥夺他们自己拥抱非凡旅程的机会。





通过相互支持、鼓励和庆祝，我们可以为我们的家庭创造一个更美好的未来。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



