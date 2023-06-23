【圆桌健谈】这些刷牙的误区 您中招了吗？

说起口腔保健，许多人都知道每天刷牙是必不可少的。





但“刷牙这件小事”，其中也是充满着学问，更不用说我们长期以来的一些刷牙习惯，实际上可能存在许多误区。





早上起来到底是先刷牙还是先吃早餐？牙膏挤越多，效果就越好？刷牙后到底要不要用水漱干净口中的牙膏？





本期《圆桌健谈》，墨尔本Knoxfield Dental Care的余允思医生（Dr. Si Si Yu）将为大家拆解常见的刷牙误区。



墨尔本Knoxfield Dental Care的余允思医生（Dr. Si Si Yu）。 Source: Supplied

刷牙与吃饭

出生于中国广东的余医生坦言，许多中国人其实都有先刷牙再吃饭的习惯，“觉得刷干净牙，吃饭才不会把脏东西吃到肚子里”——而这是非常大的误区。





她说：“澳洲牙医学会还有（中国）国外的教科书上，都说 应该先吃饭然后再刷牙 ，这样子口腔就能在一天之中保持在干净的情况下。”





如果习惯很难改掉，余医生建议可以起床后刷牙，用完早餐后再刷一次牙也是可以的。但更重要的是，刷牙这件事一定不要忽略。





“很多人早上都很忙，（要）上班上学，我就听到病人说‘我实在没有时间刷牙’……我觉得只要早上能鼓起勇气把牙刷了，就已经很不错了。”



工作中的余医生。 Source: Supplied 如果选择一起床就刷牙洗漱，一些朋友会担心立刻进食恐怕会把牙膏吃进肚子里。 那么刷牙后是否可以立刻吃饭喝水呢？余医生表示是可以的 。





“刷完牙之后是可以马上吃东西跟喝水的。我觉得把（牙膏）泡沫吐出来，大概可以等个几分钟，让牙膏包裹在牙齿上大概几分钟之后再喝水进食，这样会比较好一点。”





反过来说， 吃完东西以后，是否可以马上刷牙？余医生的建议是不要这样做。





“很多小孩子的家长就说‘每次吃了糖我都让他马上刷牙’，但是其实吃东西之后，应该等大概三十分钟再刷牙，”她说。





“主要的原因就是我们日常的生活的食物当中，会有很多食物是酸性的，比如说碳酸饮料、很多水果例如橙子柠檬等。”





“酸性的东西在显微镜下看，其实是会有一点点侵入到我们的牙釉，那如果我们马上刷牙的话，就会把这个牙釉层刷掉一点点，日积月累的话确实对我们牙齿会有一定的伤害。”



LISTEN TO 社交媒体上的健齿小窍门管用吗？ SBS Chinese 05/12/2022 10:04 Play

余医生表示，许多牙医“都不太建议吃很多酸性的东西”，例如喝柠檬水，长期饮用可能会导致牙齿非常脆弱敏感，因此建议大家控制酸性食品和饮品的摄入。



牙膏那些事儿

有关牙膏的问题，是刷牙误区的另一个“重灾区”。





最常见的误区便是对于将牙膏留在口腔中的顾虑——许多人刷完牙后，会反复用清水漱口，直至将牙膏从口腔中清洁干净。





但余医生表示，最正确的方式应该是 刷完牙后将口中的牙膏泡沫吐出即可，完全无需漱口 。





“这个要追溯到牙膏为什么发明，以前科学家发现氟能对牙齿产生一定的保护作用，所以就加入到牙膏里面，让我们的牙齿能接触到氟。”





“那如果我们刷完牙之后，把保护牙齿的氟漱掉，就等于没有受到氟的这个保护。”





“所以如果大家能接受的话，刷完牙最好不要把它马上漱掉，或者就轻轻漱一口。”



这样能让大量的氟留在牙齿的缝隙中还有表层上，能更好地保护牙齿。

工作中的余医生。 Source: Supplied 关于把氟留在口腔可能会吞下肚子，对身体产生不良影响地说法，余医生也“在线辟谣”：“会有很多人误以为牙膏吞了会氟中毒。但是其实如果要达到氟中毒的量，我们一天可能得把两支牙膏全部吃完才能达到。”





在澳大利亚，许多市政供水系统会在当地的直饮水中添加少量的氟，此过程称为饮用水氟化，作为一项公共卫生政策来帮助防止蛀牙。





余医生表示，刷牙不漱口吞进肚子里的氟，可能跟日常喝直饮水摄入氟的量是差不多的，因此无需担心。





相较对牙膏充满担忧的人，另一个极端则是认为“牙膏挤越多，刷牙效果越好”。余医生表示，这样的观点也是不正确的。



阅读更多 澳首次研究表明饮用含氟水对儿童安全无害

她指出，换完成年牙后的人群，刷牙挤“两个青豆大小圆珠分量”的牙膏就够了，而6岁以上的儿童则是“一粒青豆的大小”即可，6岁以下的小朋友则使用“两三粒米”大小的牙膏足矣。





“牙膏主要就是让我们牙齿能接触到氟，以上分量的氟已经足够了。牙膏还有一个润滑剂的作用，但是并不会说牙齿能刷的更干净。挤了牙膏刷牙，主要还是靠你自己仔细地刷干净， 跟牙膏的多少是没有关系的 。”





还有一个常见的刷牙动作，余医生也表示“没有必要”，那就是将挤上牙膏的牙刷在水中沾湿。





“其实澳洲牙医协会也是 建议牙膏不要沾水 ，主要的原因就是沾了水之后，（牙膏）出泡就会很快，让人误以为我已经把牙刷干净了，或者是我已经刷牙刷得很久了，然后可能只刷了二三十秒，或者没有刷到每一颗牙，你就会把它吐出来，因为满嘴是泡，然后就结束刷牙了。”





余医生反复强调，牙齿刷没刷干净，跟牙膏多少、是否沾水、起泡多少都完全没有关系。只有刷够时间，认真把每一颗牙、每一个角落都刷到，才能保证是“有效刷牙”，即把牙齿完全清洁到位了。





以上是本期《圆桌健谈》全部内容，您可以搜索关键词 SBS中文 和 圆桌健谈 收听、阅读往期播客。下期节目中，余医生将继续为您讲解，如何正确进行日常口腔保健。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



