【圆桌健谈】全脂牛奶重夺市场 您知道自己每天需要摄入多少乳制品吗？

澳大利亚超市货架上的乳制品种类繁多，有全脂牛奶、低脂牛奶、脱脂牛奶、无乳糖牛奶，还有各种各样的替代性植物奶，例如豆奶、杏仁奶、燕麦奶和椰奶。





但数据显示，最近全脂牛奶重新获得了公众的青睐。





澳大利亚乳品协会（Dairy Australia）指出，最新超市销售数据显示，澳大利亚人正从低脂选项转向全脂牛奶，因为研究表明高脂肪含量的乳制品对心脏健康并无不良影响。





咖啡师们也注意到了低脂和脱脂牛奶销量的下降，尽管全脂牛奶在咖啡店内并未完全取代脱脂牛奶的地位。





是谁挤占了低脂乳制品的市场份额？乳制品对身体有何益处，人们一天要摄入多少才够？本期《圆桌健谈》为您解答。



替代性植物奶兴起

悉尼One Another咖啡馆的联合店主米切尔·安特曼（Mitchell Antman）从事咖啡师工作已经13年了。他注意到在过去的四年里，他的咖啡馆中脱脂牛奶的销量从50%下降至不到10%。



杏仁奶也是非常流行的替代性植物奶之一。 Credit: pexels 而在他的咖啡店内，燕麦奶如今占据总销量的至少30%，豆奶的销量约为10%。全脂牛奶占据剩余的销量，稳定在50%左右。





乳品协会市场经理兼营养师格莱尼丝·祖科（Glenys Zucco）指出，十年前，全脂乳制品被认为会导致体重增加、心脏病、高胆固醇和慢性疾病等问题。





这些误解导致消费者转而选择脂肪含量低的牛奶，或是替代性植物奶。



乳品协会市场经理兼营养师格莱尼丝·祖科（Glenys Zucco）。 咖啡店主安特曼说：“原本喝脱脂牛奶的人更加注重健康，而在替代性植物奶如杏仁奶上市后，他们转向了这些选择。”





这些由植物种子或果实制成的饮品与牛奶有相似的质感和外观，因此被称为“植物奶”，而它们在上市后也因其背后健康饮食的概念而迅速为消费者所接受，进而席卷乳制品市场。



全脂牛奶重夺澳洲市场

尽管如今全脂牛奶的销量有所回升，但植物奶挤占市场仍导致了脱脂牛奶销量的下降。





不过，乳品协会对咖啡馆中替代性植物奶的增长并不担心。根据他们的数据，仅有2%的澳大利亚人专门从超市购买替代性植物奶，而全脂牛奶占据澳大利亚牛奶市场的71%，较10年前上升了10%。



祖科说：“这一趋势的推动源于人们认识到全脂牛奶对身体并无害处。”





营养师行业组织Dieticians Australia副主席詹玛·奥汉隆（Jemma O’Hanlon）表示，十年前那些有关全脂乳制品对健康产生负面影响的误解，“我们现在已经知道是不正确的”。





她说：“无论选择哪种乳制品，对于体重和心脏健康的影响都不大。而且多年来，我们一直知道牛奶对身体的益处——牛奶富含高水平的钙以及锌、钾等营养成分。”



摄入乳制品对身体有什么好处？

祖科进一步表示，替代性植物奶并不能与动物乳制品相提并论。





“替代性植物奶并没有动物乳制品所富含的那些独特营养成分，和已经确立的健康益处。”





她指出，牛奶最为人所熟知的好处便是它对骨骼健康的作用，因为 牛奶中富含钙质 。





“如果我们没有摄取足够的富含钙的食物……随着时间的推移，我们的骨骼会变得脆弱和易碎，导致骨质疏松症。”





“而乳制品是食物中钙含量最高、最丰富的来源，且牛奶中的钙非常容易被骨骼所吸收。”



但牛奶的好处不仅在钙含量高。





“摄入牛奶、奶酪或酸奶可以降低心脏病、中风、高血压、一些癌症和2型糖尿病的风险。”





一些人会因为乳糖不耐而对乳制品望而却步，但祖科指出， 乳糖耐受性是可以逐步建立的 。





“几年前，人们对乳糖不耐受的认知有所提高，并在一定程度上进行自我诊断。但好消息是，即便你确实乳糖不耐受，但对于乳制品和乳糖，你还是可以建立乳糖耐受性。”





她指出，每天在膳食搭配中加入牛奶，与其它食品一同摄入，可以帮助提高乳糖耐受性。



Credit: unplashed 除此之外，也可以食用不含乳糖的乳制品：“奶酪，特别是硬奶酪，几乎不含乳糖。而酸奶中的益生菌有助于预先消化乳糖，因此，即使是乳糖不耐受的人也可以食用。”





“我建议人们尝试一些不同的策略，而不是完全避免或限制（摄入乳制品）。”



澳大利亚人乳制品摄入不足

祖科指出， 80%的澳大利亚成年人乳制品摄入不足 。





“我认为一个很大的原因是，他们没有意识到自己需要摄入多少乳制品。茶或麦片里加一点点奶是不够的，一份乳制品的标准量是一杯牛奶、3/4杯酸奶或两片奶酪。”





除此之外，她表示不同年龄阶段的人群每日所需乳制品的量也有所不同：



儿童：1.5份；

青少年：3.5份；

大部分成年人：2.5份；

50岁以上女性及70岁以上男性：4份。

“50岁以上女性和70岁以上男性需要增加到每日摄入4份乳制品，因为他们在该年龄段骨质开始流失。”





祖科说，乳制品种类繁多，膳食中混搭各色乳制品可以很容易地达到每日所需摄入量，例如牛奶配麦片、酸奶配水果、意大利面上添加奶酪等等。



她表示，哪怕是全脂奶酪都不会对健康产生负面影响，反而对心脏、骨骼健康以及糖尿病预防方面有着积极影响。





“如果你想吃点爱吃的零食，我宁愿它是一块漂亮的奶酪，而不是蛋糕、糖果或巧克力这些营养价值不佳的东西。”





“所以我认为每周吃一次奶酪拼盘，对身心健康都有好处。”



如何选择植物奶？

尽管乳制品益处多多，但消费者对替代性植物奶形成的消费习惯确实难以改变。





奥汉隆说：“澳大利亚人可能出于各种原因选择替代性植物奶，可能是个人口味偏好，可能与环境有关，或者人们认为替代性植物奶热量较低，因此是更好的选择。”





然而，正如乳品协会的数据显示，许多澳大利亚人习惯同时消费牛奶和替代性植物奶。



奥汉隆建议消费者购买植物奶时查看产品包装标签，选择每100克含有至少100毫克钙的产品。 祖科说：“我们确实看到了植物奶消费的增长，大约30%的澳大利亚成年人购买植物奶，但只有大约2%的人只购买植物奶——他们通常会混合使用普通乳制品和替代性植物奶。”





安特曼理解混合使用的吸引力。他说：“很多人在咖啡中会选择替代性植物奶，但在家里泡麦片会选择全脂或脱脂牛奶。”





他说：“我也是这样。例如，我从不喝豆奶做的奶昔，我会选择全脂牛奶制作的奶昔。”





奥汉隆表示，混合使用植物奶和牛奶可能对健康有益，并 建议选择富含钙和蛋白质的植物奶 。





她建议消费者查看产品包装标签，选择每100克含有至少100毫克钙的产品，并警告杏仁奶、燕麦奶和大米奶等植物奶蛋白质含量较低。





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