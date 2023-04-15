对牛奶过敏是怎么回事？

Milk

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牛奶过敏对一些人来说是个困扰他们的问题。墨尔本的蒋天麟医生要跟我们谈谈牛奶过敏是怎么回事。

牛奶含有丰富的蛋白质以及多种矿物质和维生素，在我们日常摄取的营养中占有重要地位。但并不是所有人都可以随意食用牛奶及奶制品，牛奶过敏对一些人来说就是个困扰他们的问题。墨尔本的蒋天麟医生跟我们谈了谈牛奶过敏是怎么回事。

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