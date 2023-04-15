对牛奶过敏是怎么回事？Play09:49 Source: Pixabay下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.5MB) 牛奶过敏对一些人来说是个困扰他们的问题。墨尔本的蒋天麟医生要跟我们谈谈牛奶过敏是怎么回事。牛奶含有丰富的蛋白质以及多种矿物质和维生素，在我们日常摄取的营养中占有重要地位。但并不是所有人都可以随意食用牛奶及奶制品，牛奶过敏对一些人来说就是个困扰他们的问题。墨尔本的蒋天麟医生跟我们谈了谈牛奶过敏是怎么回事。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE中国男孩骑行24小时130公里 想去外婆家告母亲的状一些人向ChatGPT倾诉寻求治疗抑郁症 这种人工智能疗法安全吗？小个子华人女性 成为维州最高水平篮球裁判分享Latest podcast episodes澳各地市长市议员呼吁电动汽车政策改革【生活杂志】巧克力的历史：从美洲到世界 从苦涩到甜蜜国际女网巡回赛重返中国 彭帅事件不了了之【闲话澳洲】澳大利亚土木工程的质量把控