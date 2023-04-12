中国男孩骑行24小时130公里 想去外婆家告母亲的状

中国杭州一11岁男孩独自骑行近24小时，只因和母亲吵架，想要去外婆家告状。





据本地媒体美丽浙江报道，4月2日傍晚，路人在一个高速公路的隧道里发现了这名男孩，当时他已疲惫不堪。





路人报警后，前来接孩子的警察惊讶地发现，他从杭州的家里出发后，已经独自骑了22个小时的自行车，行程近130公里。





他的目的地为距杭州140公里的梅江县，因为和母亲争吵后，他想要找外婆倾诉自己的不满。





男孩表示，行程中他一直按照路标导航，中途多次走错路。全程他靠家里带来的面包和水维持生活。





虽然他花了两倍时间才抵达此处，但是他离最终的目的地只有大约一小时的路程。





在抵达附近一个警察局后，警察不得不从车上把他抬下来，因为他实在过于疲劳，无法走路了。





当天晚上，男孩的父母和外婆都来接他。



男孩被警察接到附近派出所，当天晚上9点左右，男孩家人来到派出所接他回家。Source: Sina 男孩的母亲说，男孩曾威胁说自己要去外婆家，但她认为这只是“发脾气”，并没有当真。





当故事被发到网上后，中国社交媒体上的网友表示被这个独自冒险的男孩逗乐，并对他的“复仇”之旅是如何结束的表示好奇。





孩子在与父母争吵后离家出走的故事在中国并不罕见。





上个月，一名来自浙江省的12岁男孩在一处高速公路的入口处被警察发现，他当时带着四把玩具剑和两个袋子。





这个男孩在凌晨3点离开家，说他要去跟张三丰学习太极拳。





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