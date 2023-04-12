维州寻求联邦资助被拒 将削减一成公共服务拨款

预算案在即，维州州长丹尼尔·安德鲁斯（Daniel Andrews）正在游说联邦寻求更多财政支持，但遭到了国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）驳回。





安德鲁斯抱怨维州近十年来因基础设施项目超支和消费税改革被前联盟党政府敲诈，数周以来一直警告维州人为艰难的州预算做准备。





上周被媒体问及他是否正在寻求联邦政府资助时，安德鲁斯说他不会用那种方式来表达。





“但我们会一直游说、推动、施压、倡导并向联邦政府提出高质量的案例，以获得越来越多的支持，”他说。





周二，《时代报》询问维州是否正在为任何特定项目寻求资金。





一位州政府发言人说：“维多利亚州只是在寻求我们的公平份额——我们被前联盟党政府拒绝了太久了。”





安德鲁斯在5月预算案出台前希望争取更多联邦资金，但查默斯周二拒绝承诺对该州给予任何特殊待遇，并补充说许多州和领地都面临着类似的挑战时期。





“1万亿的自由党债务增加借贷成本的综合压力，加上NDIS、医疗系统、老年护理、国防和其它领域的成本，给我们的预算带来了巨大压力，”查默斯博士说。





“因此，我们所做的是以合作和协作的方式与维多利亚州以及其他州和领地合作，以确保我们有条不紊地应对预算中的这些挑战。”





安德鲁斯政府一再警告需要偿还债务，《先驱太阳报》上个月披露该州即将削减10%的公共服务费用。





据悉，到2025-26财年，维州净债务预计将达到1650亿的峰值。





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