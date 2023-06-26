【澳洲福利】托儿补贴7月10日起增加 具体变化如何？

今年7月10起，政府提供的托儿补助费将增加。

Source: AAP

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今年7月10日起，一些以前没有资格获得托儿补贴的家庭将可以获得该补助。

托儿补贴（Child Care Subsidy，CCS） 用于帮助支付经核准的托儿服务费用。 如果符合条件，政府将直接付款至托儿所，以减少家长所支付的费用。

在本期《澳洲福利知多少》听众热线节目中，华人服务社的家庭日托服务主管Fanny Wong和听友们聊了聊托儿补贴的变化。

Fanny表示，即将于7月10日生效的托儿补贴变化包括：
  • 获得托儿补贴的家庭收入限额从每年 $356,756 澳元, 增加到 $530,000 澳元。
  • 托儿补贴的最高金额从 85% 增加到 90%。
  • 收入$ 80,000 澳元或以下的家庭将获得 90% 的托儿补贴率。
  • 收入超过 $80,000 澳元的家庭可以获得 90% 起的儿童保育补贴率。他们在 $80,000 澳元以上的收入每增加 5,000 澳元，补贴就会下降 1%。例如，收入$85,000, 补贴就会下降到89%；对于年收入 $530,000 澳元的家庭，补贴 0%。
  • 收入低于 $362,408 澳元且有超过 1 名 5 岁或 5 岁以下儿童接受照料的家庭，仍可为其一名或多名儿童获得更高的补贴率。
  • 原住民和/或托雷斯海峡岛民儿童每两周可获得至少 36 小时的幼儿教育和看护补贴，无论其家庭的活动水平如何。
另外，政府规定的托儿补贴每小时补贴参考额也会有小幅上调。

在节目中，听友们还咨询了自由金融职业者能否为孩子申请托儿补贴、是否需先行预付全额托儿费等问题，Fanny均做了详细解答。请您点击收听完整内容。
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26/06/202328:51
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