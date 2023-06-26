日本福岛核废水排放引发争议 安全会否受到影响？

要点： 日本将向太平洋排放100万吨轻度污染的核污染废水；

这些水曾被用来冷却受损的福岛核电站的反应堆；

科学界在这个问题上存在分歧。

在未来几个月，日本将开始将福岛核电站内含有微量核废料的废水排入太平洋。此前日本政府曾进行评估，并认为排放是安全的。





2011年3月11日，日本东北部沿海发生里氏9 级地震，引发大海啸，当时海浪高达 38 米。





海啸在更南边的福岛核电站造成了重大事故，海水淹没了反应堆，引发了辐射泄漏，迫使数万人撤离。





韩国有政界人士强烈反对让核废水流入海洋的决定，尽管在过去韩国也曾采取这种做法。



A total of 1,000 tanks have been used to store treated radioactive water after it was used to cool down melted fuel at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, run by Tokyo Electric Power Company Holdings. Source: AAP / Hiro Komae/AP 科学界对日本的做法仍然存在分歧。有专家表示这决定完全安全，但阿德莱德大学副教授胡克（Tony Hooker）等其他人士则认为，此做法是“具争议性”。





胡克表示，计划整体虽是“可靠”，但“越来越多的声音正质疑利用海洋作为垃圾场的做法，尤其当我们的海洋已经受到重大的人为影响多时。”



日本政府为何要排放核废水？

上月底，一位韩国技术专家组曾到访日本实地考察。预料日本政府将在收到报告后，开始排放这些核废水。





这些水被用来冷却福岛第一核电站熔毁了的反应堆，但在注满 1000 多个储水槽后，预计这一些储存能力将在 2024 年初达到上限。





在经过大量稀释之后，废水中只剩下极微量的放射性能量。





科廷大学物理学教授马克斯（Nigel Marks）向 SBS 新闻表示：“日本政府在这方面的行动非常缓慢且审慎。”





他们的方法已得到国际原子能机构（Independent Atomic Energy Agency）报告的验证。



LISTEN TO 'I never want to feel that powerless again': Japan's devastating 2011 earthquake and tsunami remembered 29:18 Play 该机构评估了日本的监管体系、安全审查工作、独立抽样的数据、数据和分析方式，甚至进行了不同实验室间的比较等。





不过，太平洋岛屿论坛（Pacific Islands Forum）科学顾问小组成员里士满（Robert Richmond）表示，该计划“太过仓猝，而且在目前进行并不明智”。





他认为，一些关于环境影响评价粗疏并且不充分。





里士满在其声明中表示：“太平洋地区的民众并非当前问题的始作俑者，日本计划在未来三十多年排放核污染废水的计划也不会为他们带来任何裨益，但区内民众的子孙后代却将面临巨大的风险。”





一旦储水槽的水到达上限，唯一的选择就是将其排放到海洋或蒸发到大气中。





太平洋岛屿论坛的科学小组曾提议，使用废水来制造混凝土。不过马克斯则解释，无论如何，放射性物质“氚”，最终都会通过这个过程进入到大气中。



Environmental activists at a protest rally calling for the government to abandon policies for promoting nuclear power generation in Seoul. Source: EPA / Jeon Heon-Kyun

核废水的排放安全吗？

造成各界紧张的是一种叫“氚”（Tritium）的放射性化学物质。





马克斯认为，当局排放的水中的氚含量极低，基本上等同于“自来水”，因此其排放是非常安全的。





“我们周围的水域中也会有天然的氚，所以即使是你我喝的水也会含有一些远处产生的氚。”





“我们估计整个太平洋目前含有约 8400 克的氚。在福岛，所有储水槽中的氚含量总和约有 3 克。”





马克斯强调，含有氚的水虽然最终会流入澳大利亚水域，但它们几乎无法被检测到，更不用担心会出现问题了。





他说：“即使是直接栖息于排水水域的鱼类，它们接触到的氚浓度也会比造成有害物质发生的水平低数千倍。”





当宇宙射线撞击地球大气层时，就会自然形成氚，这些氚会落入海洋。





澳大利亚国立大学名誉副教授欧文（Tony Irwin）是核反应堆方面的专家，他表示，排放核废水并非没有先例。





他说：“60多年来，世界各地的核电站一直正常排放含氚水，一直没有对人类或环境造成危害，而且它们大多数的排放水平也比这次福岛核电站的计划要高。”





“相比之下，在韩国，古里核电站（Kori Plant）的排放量是福岛计划的四倍多。鉴于危险放射性同位素的水平低于监管水平，福岛的计划排放量其实是非常保守的。”



排放为何遭到强烈反对？

在日本和韩国，经常有抗议活动举行，反对排放核废水。





有韩国人持续大量购买盐和海鲜，因为他们担心他们的食物和海洋很快就会受到污染。





不过马克斯表示，这立场完全是政治恐慌，而且“完全被夸大”。





一些太平洋岛国也曾表示担忧，但帕劳（Palau）总统萨兰格尔·惠普斯（Surangel Whipps Jr.）最近就改变了立场，支持排放的决定。





据报道，在5月初，所罗门群岛曾以核废料问题为由，拒绝了日本提出的加强海上合作的提案。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



