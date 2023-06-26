打工时限新规7月1日起实施 澳洲国际学生和企业主担忧什么？

要点： 从7月1日起，国际学生的工作时长将受到限制，每两周不得超过48小时；

有国际学生和企业主对新限制的影响表示担忧；

今年澳大利亚约有60万名国际学生。

卡兰比尔•辛格（Karanbir Singh）的工作时长不得不减少一半，但这并不是由于他的工作表现不佳或业务需求变化。





22岁的辛格在墨尔本一家意大利餐厅担任厨师，他是众多受到工时新规变化影响的国际学生之一。





从7月1日起，国际学生的工作时间将受到限制，每两周不能超过48小时，调整后的工时相当于每周约三个班次。



Chef Karanbir Singh, 22 at work. Credit: SBS / Sandra Fulloon 对于那些已在艰难承受不断上涨的生活成本的人来说，这将是额外负担。





“我现在的工作时间只有以前的一半，”辛格说。





“支付房租和学费真的很困难。”





辛格已减少了生活开支，现在他与人合租在城郊的房子内，每周需要分摊420澳元的房租。





他表示，在工作时长和收入减少后，他决定搬家以节省租金。





“我之前住在市中心附近，房租非常高，”他说。





“在工资和工时减少之后，我不得不搬到离市区一小时车程的地方。”





“汽车油费也很高，因此我不得不改乘火车，这又额外增加了很多通勤时间。”





辛格来自意大利，是今年在澳大利亚的60万名国际学生中的一员。



目前，他正在大学攻读信息技术硕士学位，这是最后一个学期。他开办了活动策划业务，希望能够弥补工资的不足。





他表示，许多学生都在为入不敷出而发愁。





“他们对新规定感到压力很大，”他说。





“所以他们也在努力寻找新工作，或者开始创业。”





斯特凡诺•马菲（Stefano Maffei）在墨尔本市中心经营两家餐厅，他表示需要增加30%的员工来填补班次空缺。





“目前这问题令人担忧，”他说。



Stefano Maffei at his La Vieria restaurant. Credit: SBS / Sandra Fulloon “我们将会有很多班次无人接手，我必须雇佣其他人手来填补这些班次，”他表示。





“对于他们来说，处境将会非常艰难，很多人都需要支付学费和其他费用，在每周只被允许工作24个小时的情况下，这将变得很困难。”





法国厨师大卫·比顿（David Bitton）是澳大利亚受新规影响的餐厅和咖啡店业主之一。全澳大约有5.7万家。





比顿在悉尼经营着三家餐厅，雇佣了55名员工，他担心新规会增加他的业务负担。





他雇佣了10名国际学生，表示工时被缩减也会对学生们在国外的家庭造成影响。





“他们中的一些人还会将一部分钱汇给在印尼、尼泊尔等地的父母。所以对他们来说这的确是一场灾难，”他说。





澳大利亚联邦政府表示，限制工作时长将确保学生专注于他们的学业。



Suresh Manickam, CEO of the Restaurant and Catering Industry Association of Australia. Credit: SBS / Sandra Fulloon 餐饮接待行业的领导者对这项政策表示理解，但他们认为时机是个问题。





苏雷什·马尼卡姆（Suresh Manickam）是澳大利亚餐馆和餐饮协会（Restaurant and Catering Association）的首席执行官，他表示从7月1日起实施工作时间限制“过于仓促”。





“如果这项政策不变，整个行业将会大幅恶化，” 他说。



“情况会变得更糟，这可能会导致地下经济的发生。”





“这样一来，有人可能会用现金交易的方式打工，他们不在员工名册上，也不在组织的保险范围内。”





马尼卡姆希望联邦政府将餐饮业与老年护理业对齐，后者的工作人员在2024年之前将不受工时限制。



Restaurateur David Bitton Source: SBS 比顿也持相同观点，他指出澳大利亚的失业率非常低。





“失业率从未如此之低，为什么不改变或推迟即将出台的新法律，这是我目前的首要关注点，”他说。





“如果能够给予我们一些减轻负担的措施，那将非常好。”





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