“惊人数量”的澳洲男性在这个问题上未得到支持 这是为何？

在儿子八个月大时，杰斯·蒙特拉·图阿雷兹卡（Jess Montilla Tuarezca）开始出现围产期抑郁和焦虑症状。





他说，没有带薪育儿假使情况变得更糟。





“在他（儿子）出生的一个月前，我开始了一份新工作，所以，这意味着我没有大量的假期可以使用，”他告诉SBS新闻。





“这种情况，还有睡眠不足，再加上我妻子休完带薪育儿假休完后的一些经济压力，影响很快就出现了。”





“我基本上做三份工作——一份全职工作和两份兼职工作。”





围产期抑郁和焦虑的发病率正在增加，现在每年有十分之一的澳大利亚父亲受到这种情况的影响。



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但是，澳大利亚Gidget基金会的一份新报告显示，“数量惊人”的父亲们正在应对围产期抑郁和焦虑，但他们却没有寻求或获得适当的支持。这是一家对围产期抑郁和焦虑提供治疗和预防服务的非营利组织。





报告显示，只有20%的准爸爸或家里有5岁以下孩子的新爸爸说他们在伴侣怀孕期间得到了工作场所的良好支持。





只有三分之一的男性在休完育儿假返回工作岗位之后感到得到了工作场所提供的支持。





澳大利亚围产期焦虑及抑郁协会首席执行官朱莉·博宁科霍夫（Julie Borninkhof）说，父亲往往在产前和产后期间被忽视了。





她告诉SBS新闻，爸爸们在围产期的心理健康状况并不容易被察觉或者照顾到。





“我们知道，在澳大利亚，父亲并不是筛查的重点，我们也知道，在所有的健康检查和通常会在这个时候发现心理脆弱性的事情中，父亲往往不会与母亲和婴儿一起做检查。”



Newborn baby Source: Getty / Getty Images The Fathering Project首席执行官卡蒂·加帕拉德（Káti Gapaillard）表示，人们往往在事业的“非常关键时刻”成为父母，而这无助于解决围产期焦虑及抑郁的问题。该机构旨在促进积极的父亲行为和父亲与孩子的接触。





“澳大利亚的平均结婚年龄是30岁。迎来一个新生儿的平均年龄是33岁。而晋升到管理职位的平均年龄是30岁，”她告诉SBS新闻。





“我们也知道，人生中最紧张的时期之一是怀孕和成为父母。”





“所有这些事情同时发生在男性身上，会给我们的在工作的男性带来心理健康问题，特别是如果工作场所不支持灵活性，不支持男性花时间陪伴他们的新生儿并支持他们的家庭。”





加帕拉德说，虽然人际交往是对心理健康问题有帮助的事情之一，但比起女性，男性更不可能表达他们的感受或寻求帮助。





“应该鼓励人们谈论他们的情况，鼓励男性表达他们的焦虑或谈论他们身上发生的事情，”她说。





“我们需要创造一种文化，支持男性表达他们的健康状况，特别是他们的心理健康状况。”





“反过来我们需要能够进行这些对话，不管是在社会上，不管他们是朋友还是我们工作中的同事......与我们周围那些正遭受心理健康问题困扰的男性进行对话。”



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男性经历围产期抑郁和焦虑的症状是什么？

澳大利亚Gidget基金会的临床主任凯伦·爱德华兹（ Karen Edwards）表示，几乎有一半的澳大利亚父亲没有意识到他们会得围产期抑郁和焦虑，而且三分之二的人不清楚警告信号是什么。





她说：“承认围产期抑郁和焦虑不只会影响母亲，是帮助男性解决他们的经历的重要一步。”





爱德华兹表示， “对大多数新爸爸来说，生活感觉非常不同”是很正常的。





她说：“重要的是要记住，为人父母者都有不顺的时候，而且向父母身份的过渡是一个会产生重大变化的时期。”





“但是，如果爸爸们感到悲伤和焦虑或易怒，感到与他人脱节或孤立，或者也许他们注意到身体症状，如食欲、睡眠或能量的变化，而且他们不能转移这些负面情绪，这时他们可能开始思考这可能是由围产期抑郁和焦虑导致的。”





她补充说，任何出现这些症状的人都应该去看他们的全科医生。





图阿雷兹卡表示，他感到“幸运”，因为他能够及早认识到自己的症状，并与妻子交谈，从而能够妥善处理这种情况。



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“我收到的信号非常清楚，” 他说。





“很明显，那时我想伤害自己，我当时只是觉得，‘为什么会这样？我刚刚有了一个新生儿，这应该是最幸福的时刻’。”





博宁科霍夫表示，在支持男性方面我们还有很多事情可以做，其中包括解决围绕心理健康问题的去污名化。





她说：“在这个国家，我们能够打破污名的唯一方法是大声和自豪地谈论这样一个事实：挣扎是正常的。”





“那是正常的，我们会扶你起来，支持你回到正轨。”





寻求心理健康支持的读者可致电1300 22 4636联系Beyond Blue。更多信息可在 beyondblue.org.au 查询。





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