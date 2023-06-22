新研究揭澳洲人设置和存储密码的习惯 常犯错误有哪些？

你的密码是“password”、“123456”，还是其他同样简单的组成？





如果是的话，你不是唯一一个——但你也可能将自己置于被黑客攻击或成为骗局受害者的风险中。





YouGov代表澳洲电讯公司Telstra进行的新研究发现，将近一半（46%）的澳大利亚人承认他们在使用容易被猜到的密码。





超过十分之一的澳大利亚人使用过“123abc”这样的通用密码，而这样做的男性的可能性是女性的两倍。





用个人信息作为密码也很流行，17%的人使用自己的出生日期，20%的人使用宠物的名字，9%的人使用自己喜欢的运动队名字。



Almost half of Australians have passwords that are easy to guess. Credit: SBS 该研究还发现，140万澳大利亚人在10个或更多的不同账户中使用相同的密码，其中超过三分之一（37%）的人与他们的家庭成员共享至少一个密码。





在写下密码的澳大利亚人中，150万人说他们把密码放在容易找到的地方，如冰箱；而120万人把密码放在钱包或手提包里。



使用易被猜到的密码有何风险？

Telstra的网络安全专家达伦·鲍里（Darren Pauli）说，研究结果描绘了许多澳大利亚人使用密码习惯的“暗淡情况”。





他告诉SBS新闻说：“从本质上讲，你不希望拥有一个别人知道的密码。”





“在数据泄露中，当用户名和密码被盗时，它们可以被上传到地下犯罪团体......并被共享。”





“如果你的密码被盗，而你在多个账户中重复使用这个密码，犯罪分子就会自动地、大规模地试图侵入这些账户。”





蒙纳士大学网络安全高级讲师Xingliang Yuan说，即使你的密码没有通过数据泄露而被他人获得，但一个易被猜到的密码会使犯罪分子更易窃取你的个人信息。





“例如，如果他们登录你的银行系统，他们可以得到你的账户信息和家庭地址等等，”他告诉SBS新闻。





“如果他们能访问你的账户，他们就可以冒充你进行一些网络犯罪活动。”



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为确保账户安全 应做哪些改变？

Xingliang Yuan说，想要密码强大，那它必须长。





他说：“它应该是不同数字或字符的某种组合，甚至是存在特殊字符。”





“此外，我们不应该在密码中使用个人信息或常见词。”





如果你的记忆力不好或难以想出独特的密码，鲍里说，大多数设备和网络浏览器都内置了密码管理器，“效果非常好”。





“它将自动为你设置密码，填写密码，所以你不必记住，这种管理器可以设置非常复杂的密码，你永远没有机会记住，”他说。





如果你不想把你所有的密码都放在密码管理器中，鲍里建议使用“口令”。





他说：“忘掉你的大写字母、小写字母、随机数字和所有那些传统的安全建议吧；只要用三个字或其他什么写一个句子，把大写字母放在正确的地方，空格、撇号，并使用这些，因为记住它们真的很容易。”



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“同样，只要确保它们是独一无二的。”





如果你必须写下你的密码，鲍里警告不要把它们带到外面去。





他说：“一个月前，我在一个儿童公园里发现了一个密码本，里面写着所有的信用卡，所以这并不是一件好事。”





确保账户安全的另一种方法是通过多因素认证，鲍里认为这增加了安全性。





他说：“在你登录时，如果你设有多因素认证，它会要求在一个应用程序中生成一个验证码，或向你的手机发送一个短信或其他什么。”





“一旦你这样做了，它就会认证那个手机或笔记本电脑，或你使用的任何东西都是你的，然后你就不必再重复验证了。”





“如果有人偷到了你的密码，他们必须得到那个验证码（才能进入你的账户）。”





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