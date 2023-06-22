反向移民：他们为什么会带孩子回中国？

要点 算术能力和中文水平是部分华人移民带娃回国的主要原因；

经合组织PISA的数据显示，澳洲学生在数学方面比中国同龄人落后三年半；

教育从业者认为，中国和澳洲的学生各有自己的学术优势。

在墨尔本东部的格伦韦弗利（ Glen Waverley）生活了十年后，2020年，陆莹在儿子满五岁时举家搬回了自己的家乡——中国浙江省台州市。





她说，她希望自己的孩子先在当地读完小学，随后再返回澳洲接受中学和高等教育。



我就想小孩子可以从小打好基础，养成学习习惯。 陆莹

“感觉在澳洲（孩子）太自由散漫了，我们每次去幼儿园接他，他就在沙坑里面，整个裤子也弄得很脏，也是玩水，”这位两个孩子的母亲说。





SBS中文了解到，她并不是唯一一个选择反向移民的家长。而这一选择的普遍考虑因素是为了让孩子在中国打好数理化基础的同时，学好中文。





今年4月，陆莹在中国社交媒体——小红书上创建了国内外交流群，群里60多位来自澳大利亚、加拿大、德国和荷兰的海外华人父母已经或正准备带孩子回中国读书。



回到中国前，陆莹的儿子就读于墨尔本格伦韦弗利的一所私立幼儿园。 Credit: 陆莹

中国留学生的数学成绩 “比平均水平要高”

Ben Liu是澳洲布里斯班一所中学的数学和物理老师。





在澳洲任教的12年里，他遇到了许多来自中国大陆或香港的留学生，他表示这些学生的数学成绩 “比平均水平要高”。



中国（学校）对运算能力和解题能力的掌握要求比这边高很多。 布里斯班中学老师Ben Liu

根据经合组织2018年国际学生评估计划（PISA）的最新可获得数据，澳洲学生在数学领域比中国同龄人落后三年半。





同时，他们在阅读、数学和科学方面的表现也在下降。



根据经合组织的一份报告，中国学生在三个学习领域上的表现优于澳洲同龄人。 Credit: Australian Council for Educational Research (ACER) 该报告评估了来自79个国家的60万名15岁学生在这三个领域上的表现。





PISA评估每三年进行一次，受疫情影响，2021年的评估被推迟到2022年进行。





澳洲教育研究委员会（Australian Council for Educational Research）发言人告诉SBS中文，最新的PISA评估（2022）结果将于今年12月公布。





在最新评估中，新增的批判性思维测试（critical thinking test）评估被纳入“创新领域”，这一结果将于2024年公布。



目前，陆莹的儿子正在浙江省台州市的一所公立小学读二年级。 Credit: 陆莹 联邦教育部发言人告诉SBS中文，澳洲的教育体系 “良好”，但仍有进步空间，公平性也需提高。





教育部网站指出，澳洲政府致力于提高本地年轻人的科学、技术、工程和数学（STEM）技能，以确保 “他们具备在全球化世界中生活和工作所需的技能”。





此外，澳洲政府正在为提高早期教育机构和学校的STEM教学提供 “大量” 资金支持。





但Ben Liu认为，由于学校教学内容 “相对较浅“以及本地家长对学习成绩并不在意，澳洲学生的学习成绩可能会继续下降。





他说，据自己学校此前在学生家长中开展的调查，本地家长最希望孩子在学校“快乐和安全”，但Ben Liu认为这和大部分华人家长的期望并不一致。



Ben Liu表示自己平时会用中国的教学大纲来辅导女儿数学，确保她不落后于中国同龄人。 Credit: Ben Liu 他表示自己会用中国的教学大纲来辅导六年级的女儿数学，确保她不落后于中国同龄人。





“我会看一下国内三年级的学生应该学什么，我就要保证我自己女儿要学会这些，四年级应该懂些什么，她也要学会这些。”





影子教育部长莎拉·亨德森（Sarah Henderson）在回应SBS中文的置评请求时表示，澳洲学生水平 “亟须提高”。





她说，提高学生成绩的关键是循证教学，包括采用明确的指导和语音教学。



教师也因过度拥挤和受意识形态驱动的课程安排而受到严重影响，这使他们无法充分关注教育的基础——阅读、写作和算术。 影子教育部长莎拉·亨德森参议员

澳洲全日制中学生的保留率从2021年的83.1% 降至去年的80.5%。 Credit: ABS

澳洲学生“更擅长自主学习”

尽管澳洲和中国学生在数学方面的表现存在差距，但珀斯的一位公立小学老师Ivy Lai指出，澳洲学生更善于自主学习和表达自己的观点。





去年，Ivy Lai利用空闲时间开设了个人在线英语写作班，其中一半学生正在中国读小学。





她说，自己遇到的澳洲本地学生通常有更清晰的学习路径，他们能够去规划自己的学习计划，而中国学生往往需要家长或老师的密切关注和指导。



珀斯小学老师Ivy Lai说，中国学生往往需要老师和家长的密切指导和关注。 Credit: Ivy Lai Ivy Lai说，给中国学生授课会更辛苦一些，因为自己不仅需要去帮他们制定学习计划还要不断提醒，“精确到哪一天的哪个点完成多少的量”。





她补充说道，在议论文写作方面，两国学生也存在明显的差异。



比如说上学应不应该穿校服？我们在讨论这个话题时，他（中国学生）会写两面性。就是说，穿也好，不穿也有好的地方。 珀斯一名小学老师Ivy Lai

Ivy Lai说她在上学时曾被教育“在写作文的时候要讨论事物的两面性，不要太过于绝对”。





“但是在澳洲，我们希望孩子有鲜明的观点和说服能力，”她说。



反向移民值得吗？

陆莹的丈夫赵唯表示，他最初对家人返回中国的想法犹豫不决，因为他觉得“国内（中国）的教育有点压抑”，而澳洲的学习氛围很“自由”。





但回国三年后，赵唯说这一决定“还是值得的”。





他认为，孩子们回国后和家里老人的感情更深了，对中国文化也了解更多。



除了日常学习外，赵唯夫妇的儿子还会参加一些课外活动，如游泳、弹钢琴和打篮球。 Credit: 陆莹 赵唯告诉SBS中文，尽管中国教育方法被一些人称为 “填鸭式教育”，但“效果非常明显”。





“比如说我二年级的孩子，可能澳洲四五年级或者五六年级的数学我们都会，” 赵先生自豪地说。





与此同时，为了让孩子回到澳洲后和当地同龄人有共同话题，赵唯和妻子也利用课外时间，培养儿子的兴趣爱好，包括学钢琴、足球、篮球等。





他说一家人准备等孩子读完小学之后返回澳洲，以免参与中国竞争激烈的中考和高考。



我如果站在他的角度，我觉得他肯定是喜欢在澳大利亚上学。 赵唯

“我之前问我儿子，‘你还记得在澳洲怎么样吗？’他说‘记得的’，他眼睛里会发光。所以我知道他还是很想回去的，”这位父亲说。





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