“用拍电影延续Gaga”： 金马奖首位原住民女导演的身份探索

2022年底，华语电影界最大的电影奖项之一台湾金马奖将最佳导演奖颁发给电影《哈勇家》的导演陈洁瑶。她因此成为首位获此奖项的原住民导演和女导演。这一奖项的颁发也将华语社区乃至世界的目光聚焦在台湾原住民族群，尤其是原住民中的泰雅族。





6月，导演陈洁瑶带着这部《哈勇家》来到悉尼电影节First Nation单元展演。在6月11日的影片开幕式上，陈洁瑶首次公开穿上了泰雅族的传统服饰，以表达对自己原住民身份的认同。





“我觉得我说我们的衣服看起来就是是经典款，就是你从一百年前到一百年后看起来都不会突兀，”她说，“看以前的衣服……就不知道为什么，就是你就觉得它摆在现在都很时尚。”



《哈勇家》导演陈洁瑶身穿泰雅族传统服饰参加2023悉尼电影节（Sydney Film Festival 2023）。 Credit: Tim Levy/Tim Levy 陈洁瑶就是在都市长大的泰雅族人，“小的时候我在外面告诉同学，我是原住民，虽然那些同学不以为意，但是当时我本身也不那么了解，”她说。





而拍电影的过程，成为了陈洁瑶理解、学习并且传承泰雅族精神的旅途，这次获奖的《哈勇家》是她拍摄的第三部关于泰雅族的电影。





在台湾，经政府认定的原住民族共有16个，泰雅族是第二大族，同时也是16族中在全台湾分布领域最广的原住民族。根据台湾内政部户政司今年4月公布的数据，台湾现有原住民人口共有约58.5万，约占台湾总人口的2.5%。





陈洁瑶表示，她了解到不论在澳洲还是台湾，原住民都是一个非常重要的社会议题，但是她并没有想用议题的角度去描述泰雅族人，而是讲述真实的部落故事。





“我只是想去展示部落真实的生活状态，我比较喜欢抓生活感。”



这种真实的质感贯穿于《哈勇家》的各个方面，片中的主角一家的饰演者，除了一位专业演员外，其他人都没有表演经验。而这几乎全素人的阵容却让影片呈现出一种近乎纪录片的质感，演员们在剧中大量使用泰雅族的族语对白，让家庭成员间的亲昵、抱怨乃至争执都可以迅速把观众拖入这个家族的生活场景中。





陈洁瑶坦言，这也算是一个没有选择的选择，“因为我想要找泰雅族的演员，可是线上的（泰雅族）演员没有那么多。”





寻找泰雅族演员并不容易，剧组花了两年时间挑选合适的素人演员。而这种天然贴合的选角和表演，也让片中阿嬷的扮演者——74岁的素人演员林詹珍妹成功斩获第59届金马奖最佳女配角。





金马奖的颁奖词将她描述为拥有“浑然天成的表演魅力”，这种角色和演员相互融合的所迸发的神奇化学作用也体现在片中最小的家族成员以诺的扮演者张祖钧身上。



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“他本身就是一个热爱（原住民）文化的小孩，” 陈洁瑶介绍说，她从张祖钧12岁时就开始跟踪拍摄关于一个当代热爱原住民文化的孩子的纪录片。“他现在也在寻找可以在现代实现Gaga的路，”她说。





Gaga是《哈勇家》的英文片名，音为gâ gà，陈洁瑶介绍说，这是泰雅族语中“精神”、“规范”、“价值”的意思。影片试图从一个三代同堂的泰雅族家庭的凝聚、分裂到再凝聚的过程，探讨在现代的台湾社会，泰雅族的Gaga应如何得到延续。





以诺作为家族中最小的孩子，吹奏传统的泰雅族乐器，思索在传统和现代间拉扯的家族要如何延续Gaga。而张祖钧本人也在学习泰雅族语和英语，“他觉得族语是传承，而英语是未来可以使用的工具，”陈洁瑶说。





陈洁瑶在金马奖的颁奖典礼上领奖时告诉泰雅族年轻人：“在当代，你们会有很多的机会，用现代的方式去延续我们的精神、我们的价值。”





她说到泰雅族的成年女性都会织布，“我不会织布，但是我可以用电影去讲我的故事。”





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