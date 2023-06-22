【SBS新闻快报】入籍澳洲申请费七月起上调

新收费将适用于在2023年7月1日澳洲东部标准时间午夜12时或之后递交的所有公民入籍申请。政府表示，此举是根据一贯做法，在每年7月1日基于消费者物价指数 (consumer price index; CPI) 调整申请费用。





届时，透过获授予公民资格 (citizenship by conferral) 一般类别 (general eligibility) 途径申请入籍的申请费用将由目前的$490上调至$540，增幅为10.2%。





符合资格的养老金福利卡持有人或其照顾的17岁或以下儿童，申请费用为$75，较目前的$70上涨7.1%。





透过获授予公民资格的其他类别 (other situations) 途径申请入籍的费用为$330，上述合资格福利卡持有人的费用为$40，增幅分别为10.0%及14.3%。



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至于通过血统获得公民资格 (citizenship by descent) 途径申请入籍的费用，则由目前的$315上调至$345，增幅为9.5%。若有兄弟姊妹同时申请入籍，第二名申请人在内的其他申请人所需费用为$145，较目前的$130增加11.5%。





与此同时，放弃澳洲公民身份的申请费用将由目前的$265上调至$290；恢复公民身份的申请费用则由目前$210上调至$230。





申请澳洲公民身份证明书的费用为$265，较目前的$240增加10.4%。但由于自然灾害而导致证明书遗失或损毁，申请新的证明书将不会收费。





费用调整当晚网上系统将暂时停用





在费用调整当晚，内政部的ImmiAccount网上申请系统将进行系统维护，内政部建议民众留意系统暂时停用的时间。



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内政部表示，系统将会在6月30日澳洲东部标准时间晚上9时至7月1日中午12时进行维护，使用者届时可能无法使用 ImmiAccount 的网上申请系统。





内政部强调，申请费用的金额是以申请递交的时间为准。若在7月1日午夜12时后递交申请，就须按照新收费标准缴费，与申请人何时开始填写表格无关。





政府说：“我们收到你的申请表格以及费用，才视申请为已递交。”





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