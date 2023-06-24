【园艺热线】冬季修剪落叶果树后 杀虫消毒管理怎么做？

上期园艺热线中，我们和大家聊了聊如何修剪果树。果树修剪分为夏修和冬剪，冬天果树经过修剪后还需要进一步杀虫消毒管理，防止来年病虫害的发生。本期的园艺热线，园艺高手张崇炎同您聊聊冬天落叶果树管理。





果树经常发生各种病虫害，如蚧壳虫、螨虫、果蝇，叶子上发生白粉病、黑斑病，等等不胜枚举。





入冬后，危害果树的病虫害的卵、幼虫、蛹等如螨类、介壳虫类、卷叶蛾类、及病菌的孢子和菌丝体，如炭疽病、黑星病、溃疡病，随着温度降低而在果树的树皮缝、伤疤、枝杈、落果、落叶、僵果及土壤中潜伏下来，成为翌年的病虫害来源。



落叶的果树重剪后需要做些什么？

一是进行彻底清园，清除枯枝落叶、拾尽落果、铲尽杂草，并将其用塑料袋包好进垃圾桶，以减少虫源和病源，切记不能用来做堆肥，降低来年果园病虫害发生。





二是全面喷洒药水进行消毒杀菌对整个树身喷洒，包括土壤表面。





药水有多种选择：





石硫合剂： 可防治黑星病、炭疽病、树脂病、白粉病、锈病等多种果园病害，同时也可防治介壳虫、蚜虫、红蜘蛛等害虫。石硫合剂掌握在发芽之前，避免伤芽。



Lime Sulfur 矿物油制作的白油： 白油是杀螨剂、杀虫剂、杀菌剂，同时也是一个被广泛使用的增效剂。基本无抗药性。





白油有杀虫作用和杀菌作用：



在虫体上形成油膜，通过毛细作用进入卵的气孔，及幼虫、蛹、成虫的气门和气管，而憋死，从而对害虫不会产生抗性。

矿物油能穿透害虫卵壳，能有效控制烟粉虱、白粉虱等暴发性害虫。

杀菌作用主要是破坏病菌的细胞壁，防止孢子的萌发和感染。

Pest Oil 可湿性硫磺： 一种安全的保护性硫磺杀菌剂制剂，兼具杀虫杀螨作用。





可用来防治马铃薯叶跳虫、蝽象、蓟马、介壳虫和螨类。它的杀菌杀虫效果不及石硫合剂，但其使用方便，很少产生药害。



可湿性硫磺 Mancozeb： 二合一杀菌杀螨剂。





一种多用途、双重活性配方，结合了代森锰锌和可湿性硫磺的优势。





这两种活性物质都具有接触杀真菌作用，有助于控制和预防一系列常见真菌病害的侵入和传播。 可湿性硫磺成分的额外好处是可以控制多种螨类。





该配方适用于多种蔬菜、水果、观赏植物和草坪。



Mancozeb 三是刮除枝干上的老树皮，消灭潜伏在树皮缝隙中的红蜘蛛、木虱、食心虫、卷叶蛾、介壳虫、天牛的虫卵。





刮去粗皮、病斑后应及时刷上用1:5-10石灰糊涂刷防治病虫害。



左：刮除老树皮 右：石灰糊涂刷 四是已经被大型害虫如天牛幼虫蛀害的果树，可以发现蛀洞。可以采用铁丝捅死，然后用除虫菊拌泥土塞入洞里彻底杀死。





经过以上的处理基本能控制和减少来年病虫害的发生。





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