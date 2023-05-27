【园艺热线】植物“围墙”如何保持整齐美观？家庭必备树篱修剪指南

树为什么要修剪？

不管果树还是花树都需要经过修剪控制在合理⾼度和树型。通过修剪老化的树枝促使长新枝，让树木长得更强壮。





修剪掉老枝弱枝残枝能防止病毒、细菌和真菌感染。产量⼤⼤减少的老龄树通过修剪能恢复青春，提⾼开花结果率。



什么时候修剪？

秋冬季正是修剪好时机，⼤部分植物已经过了开花结果期，以及气温降低新陈代谢减慢，需要营养和水分⼤⼤减少，修建树篱不会对树产⽣不利影响。





落叶树在秋天，常绿树在冬天。有些树如茶花秋天正在开花，可以等花期过后才修剪。



如何修剪树篱？

澳洲部分家庭花园喜欢种上篱笆树，既可保护隐私又比其它围墙美观自然。



篱笆树都是常绿植物，⼀年四季不断生长，需要不断修剪才能保持整齐完美形状。





如果难得修剪，⽤不了几年体积庞⼤，厚度增加，影响走路和开车。此时想修剪回原来形状肯定会暴露出里面的树枝形成缺口，大大影响景观。





以下是走道两边的篱笆树，由于多年生长有⼀边影响⾛路而必须重剪（右），这样就露出里面的树枝，形成许多缺口有碍美观，另⼀边的是正常修剪就非常平整（左）。



如果出现这样的空洞往往要两年才能恢复。





要防止篱笆树快扩张需要经常修剪，⼀般⼀年春夏秋三次修剪，通过每次轻微修剪能保持原来形状。





秋天修剪由于气温低生长慢，尽量早⼀点修剪，到最冷天气来临时修剪后⻓出的嫩枝有⼀定抗低温能力，防止冻害。





部分开花的篱笆树可以在花后冬天修剪。



修剪注意事项：

修剪对树等于成许多伤口，很容易引起感染。如果引起轻度感染会引起部分分枝枯死，严重的会引起整棵树死亡，使树篱有⼀个很大缺口，即使补种⼀棵相同的树也很难在几年内恢复原来观赏效果。





所以要避免阴雨天，最好在中午有太阳时间，让伤口快干燥形成保护层，减少感染机会。



树⼀年有发几次新芽，在发出新芽还嫩时修剪⼀两个星期又长出嫩芽，影响整个树篱平整外观。应该等嫩芽长了⼀两个月，嫩枝嫩叶转色半木质化才修剪，这样已经过了长新芽期不会继续长新芽。





使用的⼯具如剪刀，树篱剪要保持锋利，减少对树的伤害程度。





⼯具要保持清洁，避免把病菌带入伤口引起感染。





每次使⽤后要清除刃口上的树液和树脂，涂上机油防锈，能延长使⽤寿命。





在本期节目中，张老师还解答了听众有关橘子树不结果，番石榴树生果蝇，香椿树修枝以及竹子分根等问题，欢迎您点击音频，收听完整节目。





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