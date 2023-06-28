签证申请费用上涨引发争议 澳洲移民部长作出回应

要点： 联盟党认为打工度假签证费的上涨将损害农民的利益；

工党政府将向一家帮助难民找工作的机构提供150万澳元的资金；

澳大利亚移民部长表示，我们可以更好地发挥难民的技能。

5月份，澳大利亚联邦政府在财政预算中宣布，打工度假签证申请费将增加130澳元。





澳大利亚移民部长安德鲁·贾尔斯（Andrew Giles）称，这将加快签证处理时间。





签证持有者在澳时间也将限制为一年，如果他们之前在澳大利亚偏远地区工作了三个月，将有资格申请第二个和第三个签证。





此举是对4月份移民审查所提出建议的回应，该审查发现澳大利亚的移民制度“不符合目的”并存在易被利用的漏洞。



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但是，联盟党对此举发出警告并称，在偏远地区产业正努力解决劳动力短缺之际，这将起抑制作用。





反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）说，背包客“对费用非常敏感”，很可能会因此选择其他国家。





他说：“我真的很担心农民和农业部门，他们能够去哪寻找工人？因为他们严重依赖这些背包客。”





“如果政府要提升费用……我们将看到更多农产品、蔬菜在树上、藤上或地面上腐烂。”



Peter Dutton warns that increasing the cost of backpacker visas could hurt already struggling farmers. Source: AAP / Aaron Bunch “这对我们的国家和当地社区来说是会是巨大的经济损失，更会影响这些企业的继续经营，所以政府现在应该是去改善农民的处境，而不是增加他们的困难。”





然而贾尔斯认为，联盟党政府领导下移民签证审批系统是“混乱和疏忽的” ，并坚称工党已经找到了平衡点，确保签证被迅速处理。





贾尔斯称联盟党移民事务发言人丹·特汉（Dan Tehan）对签证的态度并不一致。





贾尔斯说：“特汉之前说移民正在前来澳大利亚，今天他又高度关注人们不会来澳大利亚。”





“我们已经进行了必要的投资来推动移民签证系统运作，这在背包客签证方面尤为重要，现在的处理时间只需要两天，与上届政府的审批速度形成鲜明对比。”



Andrew Giles says Australia can do 'so much better' if it harnesses the skills of new arrivals. Source: AAP / Diego Fedele

政府为帮助难民找工作提供资金支持

贾尔斯于周二宣布，联邦政府将向一家社会企业提供150万澳元的资助，该机构帮助新抵达澳大利亚的难民寻找工作。





数百名难民将因此更容易获得就业机会，工党表示这一举措认可了他们为劳动力带来的出色才能和韧性。





工党表示，在与主要企业协商后，这笔资金将为难民创造稳定的工作机会，帮助他们安顿下来，并解决劳动力短缺问题。





由Community Corporate运营的一个项目将主要受益于这笔资金，该机构专门负责将难民与企业和公共部门联系起来。





政府表示，得益于这笔新资金，约有400名难民将能够与该机构接触。





贾尔斯表示，如果难民能够获得有效“参与劳动力市场”的技能，那么澳大利亚“可以更好地发展”。





他说：“这个项目认可难民带来了卓越的才能和强大的韧性，但是（他们）通常需要一点额外帮助——无论是在工作场所形象方面，还是在技能认证方面，或者仅仅是找到正确的联系方面。”





“（这将确保）每一位来到这里的人，不仅仅是为了获得安全，摆脱令他们逃离的迫害，更是让他们有机会发挥潜力，并为他们新的家园作出他们的贡献。”



Community Corporate首席执行官卡门·加西亚（Carmen Garcia）表示，该机构在为移民和难民提供支持方面，通常是“小规模，大能量”。





她说：“无论是密集的英语支持、就业指导，还是为他们与澳大利亚第一位雇主的面试做准备，我的团队都在他们下一步旅程中发挥关键作用，这令人自豪。”





“我们提供的帮助能确保他们发挥潜力，并证明多样性在澳大利亚确实起作用。”





非营利组织国际定居服务（Settlement Services International）上周发布的一份报告指出，如果政府能更有效发挥移民和难民的技能，澳大利亚经济将可受益高达10亿澳元。





该报告称，这包括改善对新到达者技能的获认可方式和改革英语语言要求，以及在各个领域之间建立更好的合作伙伴关系。





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