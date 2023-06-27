“在家住院 线上查房” 虚拟医疗能否取代面对面的传统医疗形式？

近几年来，由于澳大利亚人口老龄化和劳动力短缺，导致卫生系统资源一直非常紧张。





最近，阿德莱德一家“虚拟医院”开张了，这家医院允许病人在自家的床上就医，接受“虚拟治疗”，护士们还会进行“虚拟查房”，包括通过患者发送的患处照片来查看病情。





随着人工智能技术的不断发展，许多人担忧自己的工作会被AI所取代。虚拟医疗能否取代面对面的传统医疗形式？它的发展给医疗卫生行业及从业者带来了怎样的挑战？





对此，公共卫生专家、乐卓博大学（La Trobe University）的刘朝杰教授表示，目前看来虚拟医疗“不可能完全替代人工”。





他说：“虚拟医疗或线上医疗，在学术界我们把它称之为数字健康。这种服务模式肯定会成为未来的一个趋势，但是总体上来说，它不会完全取代由人类给病人所提供的服务。”



虚拟医疗主要借助什么技术？

乐卓博大学协助墨尔本北区医院建立了虚拟急诊病房。刘教授介绍说，其成功主要是由于新冠疫情期间，虚拟病房给医护和病患都带来了极大的便捷。





虚拟诊室让病人无需亲自前往医院问诊，只要登录该系统，即可由医生的线上问诊形成初步诊断，实际上起到了医院“分诊”的作用。





“在没有必要的情况下，（病人）就不必到医院的急诊室去了，因为去急诊室一方面可能增加感染风险，另一方面也会给医院带来额外的负担。但非常紧急的状况的话，虚拟急诊室也会告诉病人及早去医院。”



Public health expert from La Trobe University, professor George Liu. Source: Twitter / Chaojie Liu/Twitter 然而，医疗卫生服务的需求“是非常复杂的”。刘教授指出，目前虚拟医疗主要涉及两大技术，一是通过国际互联网，远程在线为病人提供服务；二是通过人工智能技术，由机器替代人工提供某些服务。





前者仍然需要由人来提供服务，仅仅借助了网络技术。而刘教授认为目前来看，后者有“很多不确定性”，或许“存在着很多的风险”。



虚拟医疗的优势与缺陷

刘教授认为，数字健康的最大优势便是让人们可以足不出户获得医疗健康服务。





“因为有这个优势，可能从一定程度上也会节约成本，尤其是在人工智能技术应用的情况下，可以很大程度上减少人工成本。”





尽管数字医疗系统的前期搭建或需一定投入，包括人工智能技术开发的成本，但搭建完成后即可替代人类的工作。





“人工智能有明确的客观指标、判断标准进行推算，它的优势是非常巨大的。无论从个精确性还是速度和效率……它相比人工的判断会有一定的优势。”





“除此之外，现在人工智能技术还可以帮着医务人员来汇集信息、撰写病历，也大大地节约了人力成本。”



但随之而来的缺陷也非常明显。刘教授提到一个概念——数字鸿沟（digital division），即“社会不同阶层的人对数字技术的掌握程度、可及性都会存在一定的不同”。





他说：“简单来说，老年人对于数字技术的掌握相对来说会比较弱，而年轻人相对来说就会强一些。”



原本医疗卫生服务应该最关注的对象是老年人，因为这方面的缺陷，反而会给他们的就医带来一定的障碍或问题。

刘教授认为，总体来说数字健康服务的收费是不会比人工服务更高的，“因为如果没有这个优势的话，恐怕虚拟技术和人工智能技术也很难得以推广和发展”，而除了诊疗费用的实惠之外，病人还节省了通勤或是请假导致的金钱与时间成本。



能否解决医疗短缺问题？

尽管使用现代科技的虚拟医疗可以部分代替人工，但刘教授认为，依靠数字健康服务来缓解澳大利亚的医疗短缺问题“恐怕是很困难的”。





以乐卓博大学与墨尔本北区医院合作的虚拟诊室为例，首先它起到的是分诊的效果，但实际上大部分医院的急诊部门都会有分诊的步骤，由医护人员参照严格的标准将来到急诊室的病患分成不同的级别。





“急诊室的资源非常地紧缺，分诊这个过程可能我们大家都不知道。严重危及生命地一些疾病，那是不得有任何耽搁，马上就得进行救治的，（但）病情不紧急的话，那对不起，你就只能往后排队了，”刘教授说。





“所以有没有虚拟（医疗），它都是采用同样一种方式，所以它并不见得能够真正地解决我们目前（医疗）资源短缺的问题。”



Source: SBS 除此之外，虚拟医疗仍旧需要人力来提供服务。





“人恐怕是不可或缺的。好在虚拟技术可能会提高服务的效率，对资源的利用会更加充分，生产力更高，从而（达到）相对地缓解资源紧缺的效果。”



病人与医护之间的接触无可替代

总的来说，刘教授认为数字健康服务有一定的价值，且是未来发展的趋势，但人工服务是无法替代的。





“从老百姓、从病人的角度来说，我相信很多人都有这种体会，觉得我去看病的时候，好像医生跟我接触的时间太短了。”





“总觉得好像还有很多的交流没有到位，还有很多问题没有足够的时间咨询，好像医生也并没有把所有的事情都交代清楚。”





“所以人与人之间的这种接触，无论是接触时间也好，还是接触深度也好，都是医疗卫生服务必须的一种需要。由机器完全来替代，很快地把一个服务完成了，可能和我们病人的需要是背道而驰的。”





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