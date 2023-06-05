新冠加强针接种率停滞不前 研究表示这些“益处”应该强调

要点： 研究人员检视了不同类型的新冠疫苗加强针推广信息。

研究发现健康以外的益处，例如旅行和社交，是最有效的推广方法。

疫苗加强针的接种率在澳洲停滞不前，强制和限制措施现已基本取消。

鉴于数百万澳洲人到期而没有接种新冠疫苗加强针，研究人员现已找到一种可行的方法来鼓励更多人接种疫苗。





一项新的研究显示，强调注射新冠疫苗加强剂在健康以外的益处，例如享受社交或家庭乐，可能更有说服力。





然而，有专家表示，疫苗的可及性和由医疗专业人员作出提醒也可能是促进疫苗接种的关键。



研究结果

这项于 2021 年底进行的联合研究检视了有关疫苗的信息及其有效性。





研究招募了大约 450 人，查看网上各种新冠疫苗加强针的信息——有些讨论了个人健康益处、社区健康益处、应由个人主导“管理健康”以及接种疫苗的健康以外的益处。





研究人员在查看不同类型的信息后，对参与者接种疫苗信念和意图作进一步调查，发现关于提倡健康以外益处的信息最为有效，而个人动力有关的信息似乎作用不大。



根据卫生部数据，数百万澳洲人在过去六个月并未接种加强剂。 这项研究由悉尼大学、默多克儿童研究所、墨尔本大学、拉筹伯大学、国家免疫研究和监测中心携手进行，结果于上周六发表。





报告的结论中写道：“卫生当局应考虑强调接种疫苗除了预防严重疾病之外的更广泛益处，以鼓励接种新冠疫苗加强剂，以及对个人健康和社区健康的益处。”





“这些发现可以为沟通信息的制定和策略提供信息，以提高新冠疫苗加强针的接种率。”





不过也有证据显示，强调新冠疫苗加强针的健康益处和社区健康的信息可能会增加接种疫苗的意愿。





参与的其中一名研究人员马克斯 (Mathew Marques) 表示，虽然影响“在统计学上微不足道”，但健康以外的益处似乎有一定影响。





在拉筹伯大学 (La Trobe University) 担任心理学高级讲师的马克斯博士说：“人们接种疫苗（的原因）很复杂。”





“但总的来说，这表明其中一些信息可能足以对某些人产生一点影响。”



在健康外有什么益处？

调查中提到的接种疫苗有些关键的“健康以外”的益处是可以旅行、享用公共设施和社交环境。





在疫情期间，许多州、领地和国家实施了旅行限制，并规定要出示疫苗接种证明才能入境。





餐厅、酒吧、戏院和商店等公共设施也普遍有疫苗要求。





疫苗接种状况也带来了社会影响，有些人——尤其是那些有基础病的人——不愿与任何未接种疫苗的人共处。



马克斯博士说，虽然 2021 年的情况有别于今日，但了解人们接种疫苗的动机仍然很重要。





他说：“我们的研究针对的是一个指定期间，这当然不能和工作场所有疫苗注射的强制规定及公共卫生限制等时期同日而语。”





“但重要的是要考虑在社会的特定环境下发生的事情，以及可能采取的简单手段，以鼓励人接种疫苗和继续接种疫苗。”



对新冠的信息传递有什么影响？

悉尼大学公共卫生和社会学教授利斯克 (Julie Leask) 称，研究往往显示信息传递并非人们是否接种疫苗的主要因素。





她说反而获得疫苗才是关键，许多澳洲人 — 例如偏远社区的居民——根本是无法或不知道如何获得疫苗。



根据最新的数据65岁以上的人当中有61.9%在过去六个月未曾注射过新冠加强剂，而今年有45.9%的人未曾接种过流感疫苗。 Source: SBS 她说：“单靠疫苗的信息，效果非常有限......你需要更多才能使人们接种疫苗。”





“虽然沟通非常重要 — 人们需要知道获推荐接种某种疫苗 — 但如何沟通并不重要，重要的是你怎样为所有人提供方便和可获得的服务，包括那些不易获得医疗保健服务的人。”





马克斯博士也同意，他指：“服务是否有提供、是否能够获得……有一大堆非个人因素。”





“获得服务、让人更容易获得疫苗，并在信息传递中解释这些方面，我认为是继续推广接种疫苗的重要方式。”





虽然有人认为公共信息传递可能并非最重要的疫苗接种因素，但利斯克教授指当局和医疗专业人员应该继续教育公众有关疫苗和加强剂的知识。





她指许多人不清楚应该接种哪种疫苗或加强剂。





她说：“如果办公室已经有疫苗的医疗专业人员为他们提供，就更有可能促使他们接种……来自你信任的人的建议和鼓励非常有力。”





“医疗专业人员应该检查患者的疫苗接种状况，如果他们属于高危人士，就应该在疫苗到期时提出接种建议。 ”





利斯克教授还建议检查你可能需要接种哪些其他疫苗，尤其是在流感季节来临之际。



