调查显示原住民之声入议会提案的支持率不足一半

要点： 调查发现，46%的选民支持原住民之声（Voice to Parliament），而43%的选民持反对态度；

女性更倾向于支持，而男性更倾向于反对；

原住民土地权利倡导者皮尔森（Noel Pearson）指责反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）基于种族的论点。

一项调查显示，原住民之声提案仅得到不足半数澳大利亚选民的支持。





由《澳大利亚人报》（The Australian) 进行的民调显示，46%的选民支持原住民议会之声，43%的选民持反对态度，11%的选民不确定立场。





该民调于5月31日至6月3日针对全国1,549名选民进行，首次向受访者提供了将于今年公投时出现在选票上的确切问题。





将在公投中向澳大利亚人民提出的问题是：“我们将拟议一项法律：修改宪法，通过建立原住民和托雷斯海峡岛民之声，以承认澳大利亚的原住民。您是否同意？”





《澳大利亚人报》四月份刊登的调查结果是二月至四月间三次新闻民意调查的平均结果。该调查显示，支持宪法修改的比例为54%，反对的比例为38%，不确定立场的比例为8%。





上周日刊登的民意调查显示，女性选民中47%支持宪法修改，而40%反对。





在男性选民中，46%反对宪法修改，而45%支持。





按照政党划分，63%的工党选民支持原住民议会之声，24%表示反对；而联盟党选民中28%支持，64%表示反对。





积极支持宪法修改的倡导者皮尔森（Noel Pearson）上周日指责反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）基于种族的论点，而达顿此前曾承诺将避免该论点。



皮尔森表示，联盟党领袖此前向他保证，他并不认为原住民议会之声是一个有关种族的主张。





皮尔森表示，当达顿在议会上发表讲话称原住民之声将使澳大利亚“重新种族化”时，他感到非常失望。





这位原住民倡导者告诉天空新闻（Sky News）：“彼得·达顿令人失望的地方在于，我曾与他和前影子总检察长朱利安·利瑟（Julian Leeser）进行了两到三次会面。”





“在这些会议中，彼得非常明确地向我表示，‘我不同意种族论点，请不要认为我在这里提出种族论点’。”





皮尔森表示，达顿现在采取不同的立场是“虚伪”的。





他说：“他现在提出这种完全不诚实的论点，声称（原住民之声）会重新将宪法种族化。”





“当朱利安·利瑟在场时，彼得向我表达的立场并非如此。”





利瑟辞去了反对党前座议员职位，以支持原住民之声入宪公投, 这一决定是在联邦自由党决定不支持公投之后做出的。





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