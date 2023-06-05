大量移民工人面临“剥削危机” 这些改革能改善现状吗？

要点： 新法律针对移民工人的剥削问题；

这些变化包括将胁迫他人违反其签证条件的行为定为刑事犯罪；

将加大对剥削移民的雇主的惩罚力度。

联邦政府计划修改法律，以阻止工作单位违反其责任，并将在下次会议时提交议会审议。





拟议的改革将把胁迫他人违反其签证条件的行为定为刑事犯罪，阻止雇主在过去剥削移民的情况下雇佣临时签证持有人，并加重对违规雇主的惩罚力度。





现行移民法中损害举报剥削行为者的条款也将被废除。



移民部长安德鲁·吉尔斯（Andrew Giles）将当前许多移民工人的现状描述为“剥削危机”。





他说，最近的移民中，有多达六分之一的人的收入低于最低工资标准。





他说：“当移民工人被低工资剥削时，这对我们所有人都是一种伤害，会拉低所有人的工资和工作条件。”





“这些改革将帮助工人发声，并针对那些违规的雇主。”





政府将修订移民法规，将移民工人更换担保雇主的窗口期从60/90天延长到180天，以增强雇主担保移民的劳动力市场流动性。



此外，政府还将额外拨款5000万澳元，用于加强澳大利亚边境部队对新法律的执行。





未来还将就针对临时签证持有人的举报者保护，以及加强公平工作监察官和内政部之间的合作进行磋商。





内政部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）表示，阿尔巴内斯政府将终结过去对依赖低薪、经常被剥削的临时移民工人的劳动力的漠视。





她说：“我们正在就移民制度的系统性改革进行磋商，以确保它符合澳大利亚工人和企业的利益，我们还在做必要的工作，确保来到这个国家的任何人都不会受到剥削或虐待。”





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