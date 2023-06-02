三点放学是性别歧视？新州议员呼吁推迟学生放学时间

一名国会议员在他的首次演讲中，就学校上课时间引发辩论。

A woman wearing a long floral skirt holding a child's hand. They both have their back turned.

新州一议员吁延长学生放学时间。 Source: AAP / Dean Lewins

一位自由党议员在他的首次演讲中提出了一项有争议的政策，将学生放学时间延长至下午6点。

Jordan Lane于3月当选为新州Ryde选区议员，并于周四发表了他的首次国会演讲。

他指出，学生放学时间是“性别歧视”时代的遗留物，应该延长。他建议孩子们在学校待到下午6点，让上班族妈妈们生活更轻松。

Jordan Lane在演讲中指出，大多数学校遵循的上午9点至下午3点的时间表需要延长，但孩子们不必在课堂上待更长时间。

他说，2050年代的学校系统应该与1950年代建立的模式有所不同。

现年28岁的他表示，如果教育系统不与时俱进，那将是一个“很大的讽刺”。

他在今天在受访时表示“这是一种不同风格的家庭生活”，“只有一位家长工作，劳动力中没有很多女性”，并指出“但现在我们有很多孩子上学，父母双方同时工作，我们必须做点什么让接送孩子更容易”。
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他说：“我们再也无法依靠一个时代体制，是女性不工作、家庭仅靠单一收入也可舒适维持生活。”

“这是过去性别歧视时代的遗留物，当时社会认为女性得留在家里并负责接送孩子上下课。”

Jordan Lane说，其选民向他表示，上学前和放学后的托儿服务已经变得非常昂贵，而且冗长的等候名单也让许多家庭陷入困境。

新州的家庭不得不权衡是提前下班去接孩子，还是继续工作，让孩子无人看管。

“我将自己带入我伴侣的角度下，思考了很多。”
A man wearing a blue suit jacket smiling.
Ryde MP Jordan Lane suggested schools could become hubs for after-school activity. Credit: Facebook
Jordan Lane建议孩子们可以在传统的上课日结束后，参加编码课程、文化和语言、艺术、舞蹈、音乐和体育课程。

他认为，这将创造更多就业机会。

他说：“本地学校应该成为课后活动的中心，政府保证孩子可以在校园里待到下午6点。”

“这将为家长提供灵活性，同时使学校成为一个提供卓越课外活动的场所。”

Jordan Lane还指出，如果他们的孩子在学校上学的时间更长，家庭可以节省托儿费用。

根据世界经济合作组织（OECD）的数据，澳大利亚家庭仍将其家庭收入的10%至16%用于托儿。

由于联邦政府将增加对托儿费用的补贴，7月份超过100万澳大利亚家庭的托儿费将变得更便宜。

Jordan Lane在三月份的州选举中胜出，这位Ryde议员曾担任该地区的市长，并于2017年底当选为市议会议员，当时年仅23岁。

这并非新州议会第一次提出延长放学时间，前州长佩洛提（Dominic Perrottet）在2022年期间，曾在多间学校引入试点计划，试行延长放学时间。

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Published 2 June 2023 5:03pm
By Madeleine Wedesweiler, Hiu Ching Lam
Source: SBS
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