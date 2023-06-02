新西兰大火 警方指控一男子五项谋杀罪名

一名男子被控涉嫌纵火导致新西兰致命旅馆大火，被正式指控五项谋杀罪。

A group of men stand with their heads bowed.

2023 年 5 月 18 日，在新西蘭威靈頓的一場大火導致數人死亡後，首具屍體被一輛靈車從旅館運走，消防和警方調查人員組成儀仗隊。 Source: AAP / George Heard/AP

要点：
  • 警方较早前对这该名48岁男子控以纵火罪。
  • 他于大火灾发生两天后落网，一直被羁留于监狱。
  • 大火共造成五人丧生。
新西兰警方正式对导致两周前威灵顿一间旅馆致命火灾的涉嫌纵火男子加以五项谋杀罪指控。

警方较早前对该名48岁男子只以纵火案向该名男子作出起诉，指控他于旅馆及室内的点火。

自大火发生两天后落网以来，该男子一直被羁留于监狱中。

5月16日午夜过后不久，大火烧毁了这栋四层楼的Loafers Lodge旅馆，当时有100多名住客及职员身处在旅馆中。
部份人士甚至要穿着睡衣逃生，另一些人则被消防员从屋顶救出或从窗户跳下。

大火也导致部分屋顶和地板坍塌，碎片散落四周。

救援人员指出，当地法律并未要求旧建筑安装消防洒水系统，而旅馆也如许多当地较旧的建筑物一样，没有安装该装置。有新西兰议员表示，他们正在审视相关法规，以了解是否需要修改。

在火灾中丧生的五名男子中，包括67岁的瓦尔利希 (Mike Wahrlich)，他是一名街头艺人，在威灵顿广为人知，又有“杂耍演员迈克”（Mike the Juggler）的外号。

法官已准许被告暂时隐去姓名，这是新西兰法庭的一贯做法。纵火指控最高可判处14年监禁，疑犯并未就纵火提出抗辩。除此以外，一旦谋杀罪名成立，该男子或面临终身监禁。
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该名男子于5月19日首次出庭审讯，期间他曾表示希望解雇他其代表律师。不过后来该律师澄清他仍然代表疑犯辩护。

负责案件的督察贝内特 (Dion Bennett) 表示，警方周四（6月1日）完成了对烧毁旅馆的检查，并将现场交还给消防部门。

贝内特在一份声明中指出：“警方了解这场悲剧威惠灵顿居民带来的影响，希望居民会对指控谋杀罪名表示欢迎。”

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Published 2 June 2023 4:53pm
Source: AAP, SBS
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Crime