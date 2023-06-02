澳大利亚最低收入将有所提高 但这样够吗？

要点： 公平工作调查专员署发布其年度工资审查决定。

工会要求增加7%的工资。

雇主团体警告说，如若工资增幅超过4%，“将是极其不负责任的行为”。

公平工作调查专员署发布其年度工资审查，正在权衡如何处理通货膨胀所带来的压力后，全澳最低工资上调5.75%





大约270万工人将直接受到该裁决的影响，该裁决涵盖国家最低工资和最低奖励工资。新的工资标准将从7月1日起生效。





去年，公平工作委员会将最低工资提高了5.2%，这是16年来的最大增幅。





在其100多页的决定中，它引用了3月份的“通货膨胀率急剧上升”，达到5.1%，这是自2000年以来的最高年度增长。





在截至今年4月的一年中， 由住房、食品和交通成本的增加所推动的通货膨胀率达到了6.8%，我们对今年的决定可以有哪些期待呢？



利益相关者提出了哪些加薪建议？

劳资关系法庭在考虑了工会、雇主团体以及联邦、州和地区政府通过提交材料和口头听证会提出的论点的数月以后，得出了其最低工资的决定。





澳大利亚工会理事会（ACTU）在其提交的材料中，呼吁将最低工资和奖励工资提高7%。



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这将使最低工资的工人的最低时薪从21.38澳元增加到22.88澳元。相当于全职最低工资的工资将增加3,000澳元，达到45,337澳元。





它列举了2022年“强劲”的整体企业利润和雇员家庭不断上升的通胀压力，截至12月，澳大利亚统计局的雇员生活成本指数为9.3%，是同期工资价格指数3.3%的3倍。





澳大利亚工商会希望将这一数字提高到4%，并表示任何更高的数字“都是极其不负责任的”，“只会增加通胀压力，并将高通胀期延长得更久”。





联邦政府在其提交的文件中没有包括一个数字，但表示它“建议公平工作委员会确保澳大利亚低薪工人的实际工资不会倒退”。



公平工作委员会正在考虑哪些因素？

独立的七人小组的决定有时会考虑相互冲突的数据，2009年的《公平工作法》规定要反映通货膨胀和就业增长等经济指标，以及低工资者的需求。





弗林德斯大学（Flinders University）的名誉教授苏·理查德森（Sue Richardson）已经在该委员会的专家小组工作了九年，直到2019年。她说，考虑相互竞争的利益、论点和数据是一种平衡行为。





理查德森教授说：”这不是一个机械化的公式，而是在所有证据的基础上进行深思熟虑的判断。”



她说，就业情况看起来很好，但通货膨胀和劳动生产率是不利因素。





她说：”去年的工作时间有了相当大的增长，它上升了7%。”





“青年失业率下降，高比例工作年龄人口被雇用。”





“就业的情况真的有所好转，但随之而来的是通货膨胀的问题，而且劳动生产率一直在下降。”





科廷大学（Curtin University）经济学副教授迈克尔·多克里（Michael Dockery）说，试图在应对生活成本压力的同时抑制通货膨胀是很困难的。





“完全指数化意味着这将反馈到通货膨胀中，”他说：“这就是有时所说的工资-价格螺旋，因为当工资上涨时，价格也会被迫上涨。”



澳大利亚的最低工资与世界其他国家相比如何？

经济合作与发展组织（OECD）的数据显示，根据2021年每小时的实际最低工资标准，澳大利亚进入了全国最低工资的前五名。卢森堡排名第一（13.4美元），其次是澳大利亚（12.8美元）、法国（12.6美元）、德国（12.2美元）和新西兰（11.9美元）。





墨尔本大学（University of Melbourne）的马克·伍登（Mark Wooden）教授表示，澳大利亚制定最低工资的方法是独一无二的。





他说：“（澳大利亚以外的）其他国家都没有这种非常强大的系统，（由委员会）对许多工人进行现代裁定待遇，这些工人几乎占劳动力的四分之一，”他说，“其他国家基本上只有一个由政府制定的工资——而且通常只影响2%到5%的劳动力。”



澳大利亚是经合组织国家中最低工资最高的国家之一。 Source: SBS 自1907年以来，澳大利亚一直有一个裁定待遇制度，现在涵盖了从酒店工作人员到飞行员的130个工种薪资水平。全国最低工资是在1997年推出的。最低工资决定为工人确定了一个基准收入，在一些情况下，对于那些签订企业协议的雇员来说，原本的收入已经超过了这个基线。





伍登教授说，单看最低工资的数字并不能说明全部情况。





他说：“你必须谨慎（进行比较），因为一些相对最低工资高的国家是生活成本很低的第三世界国家。”





理查德森教授说，美国等国家的其他经济学家确实想知道，考虑到相对较高的最低工资，澳大利亚如何实现3.7%的低失业率。





“我不是说我们有一个特别平等或公平的工资收入分配，有一些人的工资比其他人高很多，”他说。





“但就为那些在工作场所没有讨价还价能力的人提供一些保护而言，我认为我们做得相当好；前提是实际支付了最低工资。但是雇主否遵守该标准又是另一个大问题。”



最低工资（浅蓝色）与考虑通货膨胀后的实际最低工资（深蓝色）之间的差异。各国按2020年和2022年之间实际最低工资增长的降序排列。 Credit: Global Wage Report 2022-23/ILO minimum wage database/IMF inflation 2022 data 随着许多经合组织国家的通货膨胀率达到40年的高点位，这个由38个成员组成的组织表示，通货膨胀的影响对低收入家庭的影响最大。国际劳工组织（ILO）的年度全球工资报告中也得出了类似的结论。





报告指出：“鉴于90%的国际劳工组织成员国都建立了最低工资制度，适当调整最低工资可能是一个有效的工具。”





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