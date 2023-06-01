政府是否过分依赖于“影子公共服务”顾问

要点 政府因使用私营咨询公司而受到审查。

在2021至22年度期间，前联盟党政府在公共服务领域的外部劳工招聘方面花费了近210亿澳元。

专家说，使用私人公司的原因可以是多样化的，但是可能存在过度依赖的情况。

在咨询公司普华永道（PwC）的税务丑闻愈演愈烈的情况之下，政府对外部承包商和私人咨询公司依赖程度的不断上升正受到审查。





包括环境部长谭雅 · 普利贝尔塞克（Tanya Plibersek）在内的工党部长们不得不说明政府与普华永道签订的许多合同上的细节，因为该公司在帮助政府制定税法以帮助其客户避税时泄露了所获得的机密信息。





但政府将工作不仅仅外包给了普华永道——一项审计显示，前联盟党政府于2021-22年度在公共服务领域的外部劳工雇佣上花费了近210亿澳元。





悉尼大学的罗德尼·科伊特（Rodney Coyte）博士说，政府雇佣私人公司存在多方面因素的考虑，但有时也会出现过度依赖的情况。





这位专业会计和商业绩效硕士的项目主任（the Program Director of Master of Professional Accounting and Business Performance）告诉SBS新闻：“如果你从外部引入本应在内部闭环的专业资源并过度的运用这种外部资源，那么事情往往都会向天平错误的一方倾斜。“





“如果你因为没有足够的内部资源而引入外部资源作为熟手，但同时，保持项目运行需要更高的基础水平，那么这也可能将是错误的平衡方式。”



澳大利亚国立大学组织行为学副教授亚历山大 · 卡佩奇奥（Alessandra Capezio）告诉SBS新闻，当政府部门对公司的建议“缺乏批判性思维和评估”时，就可能出现问题。





她说：“我认为这些咨询公司出售的很多产品背后有很多好的营销案例作为背书，不仅仅面向政府，但他们出售的一些产品背后并不总是有坚实的科学依据。”



政府在会计咨询服务上花了多少钱？

根据本月早些时候发布的澳大利亚公共服务就业审计报告（Australian Public Service Audit of Employment），政府在上一财政年度花费的210亿澳元中，大部分用于IT咨询相关的合同项目（43%）。





但在此期间，所谓的四大咨询公司的工作从十年前的2.82亿澳元上升到14亿澳元。





公共诚信中心（Centre for Public Integrity）的研究表明，与普华永道、毕马威、安永和德勤的合同量在过去十年中增加了400%。



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公共服务部长凯蒂 · 加拉格尔（Katy Gallagher）说，审计结果表明，前政府有一个影子公共服务机构在填补空白。





她在本月早些时候说：“莫里森政府对其公共服务人数人为设置了上限，宣扬效率的海市蜃楼，但同时却将近210亿澳元的公共资金花在一个被刻意保密的影子劳动力上。”





普利贝尔塞克周三将矛头指向了联盟党，称他们在执政期间滥用外部的咨询服务资源。



为什么政府需要咨询服务？

财政部秘书史蒂芬 · 肯尼迪（Steven Kennedy）为政府与普华永道的合同辩护。





“我是否认为这是他们系统性地让我们持续性失望？不，我认为这些系统运作良好，“肯尼迪博士向参议院预估道。





“但是，我们是否有理由更仔细地审视这些问题，审查和改革税务实践者委员会，增加可用的处罚，做所有这些事情？这个问题的答案显然是肯定的。这就是政府要求我们做的，而且他们已经开始这样做了。”





卡佩齐奥教授说，与咨询公司签约是 “应该做的事情”，因为政府内部有一种需要从外部验证想法的文化。





“政府依赖他们的声誉，”她补充说，“这可能导致‘权威偏见’。”





“问题是，（政府）他们没有批判性地评估所提供的建议，”她说，“他们认为，因为这些建议来自于这些有声望的公司，所以他们不必质疑和评估其质量、有效性、以及与他们的问题和议题的相关性。“



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卡佩齐奥教授还说，公共部门有时需要摆脱做某事仅是显示做了某事的习惯，而是需要花更多时间来明确他们的问题。





“有时他们可以用内部的专业知识很好地解决这个问题。他们不需要外部力量，”她说。





“建议来自内部或外部，这并不重要。我们需要将更多的批判性思维和建设性的质疑带入到评估建议的质量中。



这些公司做了哪些政府做不到的事情？

在某些情况下，他们提供了公共服务部门所不具备的劳动力。





科伊特博士说：“如果我们关注联邦政府的公共服务人数的变化，会发现自2012年左右达到峰值后，这个人数基本上一直在下降。”





工党指责莫里森政府对政府雇员的数量设置了一个任意的上限。





任何人雇用咨询公司的原因都是因为他们提供了他们当时没有的专业知识或额外资源。





此外，他们还可能提供变革的催化剂，科伊特博士说。





他说：“如果你试图发出变革的信号，你就会引入外部力量，或者你引入顾问，因为你认为如果你试图在内部做一些事情，会有太大的阻力。”



与私人承包商合作存在哪些风险？

科伊特博士说，过度依赖外包工作可能导致内部技能和能力发展不足。





他说，这也会造成一种偏见，即当 “有利润可图时”，机构会告诉政府他们认为政府想听的东西。





就业助理部长安德鲁·莱（Andrew Leigh）在本月早些时候说，联邦评估单位预计将在私人咨询费方面再节省数百万澳元。





该部门在5月的预算中获得了1000万澳元，并将主要负责检查公共项目是否按照预期的那样运作。





With AAP.





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