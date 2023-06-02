阿尔巴尼斯抵达新加坡 参加地区安全高峰论坛

澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）已在新加坡登陆，准备发表一份重要的外交政策演讲。





来自美国、中国和其他国家的国防部长和其他部长们正在香格里拉酒店参加亚洲主要安全峰会香格里拉对话（Shangri-La Dialogue）。





阿尔巴尼斯是周五开幕式晚宴的主讲人。这一职位在去年是由日本首相岸田文雄担任的。在此之前，2017年，时任澳洲总统的谭宝（Malcolm Turnbull）也曾担任这一职位。





总理的这份演讲将阐述澳大利亚将如何在该地区军事紧张局势加剧的情况下，应对美国和中国之间不断加剧的竞争。





阿尔巴尼斯将于周五晚在安全论坛上发表演讲。将面对美国国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）、中国国防部长李尚福以及众多高级政治家、官员和军官。





这是澳大利亚总理第三次发表讲话，预计，他将利用这个发言机会强调，在一个越来越不确定的时代，维护包括澳大利亚在内的小国的独立性和国家议程至关重要。





在2月份的间谍气球事件之后，华盛顿和北京之间的关系仍然处于不信任和敌意之中，周一五角大楼表示，李尚福拒绝了在对话期间与奥斯汀会面的提议。





美国还透露，上周，一架中国战斗机在南海距离一架美国侦察机120米的范围内飞行，这是一种“侵略性”和“危险”的举动。





美国国防部长还曾希望与李克强举行会谈，但是被中方拒绝。





“北京和华盛顿无法就国防问题保持哪怕是最基本的沟通，这在东南亚和更广泛的区域内是一个越来越令人担忧的原因，”国际战略研究所（IISS）执行董事詹姆斯·克拉布特里（James Crabtree）本周写道。





“许多关注此事的国防部长本周将聚集在新加坡，他们可能会对中国和美国施加压力，至少在私下里，利用对话所提供的机会达成更多的和解，并开始缓和在过去一年中积累的紧张局势。”





鉴于嘉宾名单和主题的重要性，香格里拉对话将在最严高规格的安保下进行。民航局将在酒店上空设置禁飞区，新加坡著名的廓尔喀雇佣军（Gurkhas）——主要由尼泊尔山地部落招募的精英警察部队——在过去几年中经常出现在论坛上。





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