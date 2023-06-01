简并不指望她在65岁前清偿她的学生债务 系统可否做到更加公平？

要点： 本周四将有多达300万学生受到债务增长的冲击。

他们的债务将按指数化增长——7.1%。

中立议员呼吁冻结指数率。

简 · 博迪预计她至少要到65岁才能还清大学贷款。





她告诉SBS新闻，她担心不断增长的债务会对她买房、组建家庭或增加存款的能力产生影响。





从6月1日起，300万人将和博迪一样，看到大学贷款偿还的指数率大幅增加。





高等教育贷款计划的指数率将从3.9%上升到7.1%，这意味着平均债务预计将增加1,700澳元。





高等教育贷款计划（HELP）——即以前的高等教育缴费计划（HECS）——与通货膨胀挂钩，随着消费者价格指数（CPI）的上升而按比例增加。





这是自1990年以来的最高指数化比率。



周四起，学生贷款将增加7。1%。 Source: AAP / Dean Lewins 博迪说，她认为政府应该冻结指数化的上升，给有压力的毕业生一个机会来偿还他们更多的债务——一些组织和跨党派议员已提出这一呼吁。





博迪先是获得了学士学位，然后又获得了商业硕士学位。目前她有78,000澳元的债务。





按照新的利率，她的债务将在一年内增加5,538澳元，达到83,538澳元。





“这不好玩，我以为这将是我开始支付一些重要款项的时候，但这是不可能的，”她说。





“我已经得到了我的硕士学位，并获得一个更高薪的工作。但是，在这个财政年度，我只在这个薪资水平的下挣了六个月的钱。我实际上只偿还了大约1500澳元的债务（在本财政年度），然后它还会上升这么多。“





博迪是Think Forward的总经理，该组织主张将代际公平问题作为澳大利亚政治的核心。





“我认为最令人沮丧的是，是有更好的方法可以做到这一点的，”她说，“很明显，你知道，30年前出台的政策，已经不起作用了，所以我们需要改变它们。”





她说，将学生贷款与工资增长而不是通货膨胀挂钩可能是一个更公平的系统，可以匹配不同学位的价值。





当新的指数化率出现时，HECS贷款的总价值将增加45亿澳元。





包括绿党副领袖梅赫林·法鲁奇（Mehreen Faruqi）、Mackellar议员苏菲·斯坎普斯（Sophie Scamps）、北悉尼的凯莱雅·丁克（Kylea Tink）和Indi独立议员海伦·海因斯（Helen Haines）在内的跨党派议员周一写信给教育部部长克莱尔（Jason Clare）和总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）。





该团体要求政府立即干预，停止指数化，提出支持紧急立法。





信中说：“指数化导致学生债务增加的速度比被偿还的速度快。”





“更大的债务需要更长的时间来偿还，学生债务成为许多人的终生负担。学生债务的增长不成比例地影响着年轻人和妇女，巩固了不平等。”



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参议员莉迪亚·索普（Lidia Thorpe）和塔米·泰瑞尔（Tammy Tyrrell）、塔斯马尼亚州独立议员安德鲁·威尔基（Andrew Wilkie）和福勒议员Dai Le都是这封信的签署人。





法鲁奇参议员说，政府没有帮助那些已经在面临更艰难的生活成本上涨的毕业生。





政府不能只是耸耸肩，让数以百万计的澳大利亚人被学生债务的雪崩所淹没。她说：“现在仍有时间介入并阻止这种情况。”





全国学生联合会（The National Union of Students）认为，指数化上涨是不公平的，并表示政府今年预计将从学生和毕业生那里获得25亿澳元。





“我们已经眼看着在成为澳大利亚历史上负债最多的一代人，现在联邦政府希望在生活成本危机期间从澳大利亚年轻人身上获利，“全国学生联合会全国主席贝利·莱利（Bailey Riley）说。





“政府今年从学生贷款系统中获得的利润将超过他们对石油资源租赁税（PRRT）的修改，这是不可接受的。” 莱利说。





周三，教育部长克莱尔告诉议会，由于将于12月提交报告，大学协议（Universities Accord）项目将考虑教育的可负担性。





他说，HECS使数百万澳大利亚人有可能获得大学学位，并通过教育改变他们的人生。





- With the Australian Associated Press.





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