乌克兰防长：澳洲将在7月宣布新一轮对乌安全援助计划

澳大利亚国防部长马尔斯在香格里拉对话期间与乌克兰国防部长进行交谈。





雷兹尼科夫在推特上发布消息称，两人讨论了乌克兰加强国防能力的优先事项。





雷兹尼科夫表示，他要求澳大利亚考虑培训乌克兰飞行员，提供医疗后送车辆和针对无人机的电子战手段。





雷兹尼科夫还表示，他邀请马尔斯访问乌克兰，并相信澳大利亚将在7月宣布新一轮对乌安全援助计划。





与此同时，乌克兰国防部副部长哈夫雷洛夫表示，尽管最近乌克兰各地发生了一波导弹和无人机袭击，但反击俄罗斯入侵的计划仍在进行中。





他说，最近俄罗斯发动的攻击是为了拖延乌克兰计划已久的反攻。





“我们经历了大量来自俄罗斯的导弹袭击。特别是在5月份，导弹袭击的密度前所未有。我认为这样做的主要目标是阻止我们的反攻，不让我们集中精力准备反攻”，他说。





但是，澳大利亚总理阿尔巴尼斯拒绝证实澳大利亚是否会向乌克兰提供额外的安全援助。





“不，我无法确认。我可以确认的是，当细节已经确定时，我们的政府会发布公告。我们在乌克兰为捍卫国家主权而斗争中，一直是支持乌克兰的最大非北约捐助者。我们将继续监测局势，并在可能的时候提供我们力所能及的帮助”，阿尔巴尼斯说。





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