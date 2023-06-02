【澳洲经济观察】AI或致人类灭绝？如何理性看待人工智能

包括OpenAI首席执行官山姆·奥尔特曼（Sam Altman）在内的人工智能专家警告，人工智能可能导致人类灭绝，并警示决策者，人工智能风险不亚于大流行病和核战风险。



READ MORE 【澳洲经济观察】为何微软豪掷千金投资OpenAI？深度拆解ChatGPT背后公司的商业模式

当地时间5月30日，超过350余位AI领域的权威专家联合署名、发布在人工智能安全中心（Center for AI Safety）网页上的一份声明中如是表示。



减轻人工智能造成的灭绝风险，应该与流行病和核战争等其他社会规模的风险一起成为全球优先事项。

签署这份文件的人士除了奥尔特曼外，还包括DeepMind和Anthropic等公司的首席执行官、微软和谷歌高管以及被誉为“人工智能教父”的杰弗里·辛顿（Geoffrey Hinton）和约书亚·本吉奥（Yoshua Bengio），两人为图灵奖获得者。





与此同时，也有人表示，这种担忧被夸大了。



究竟应当如何看待这一现象？澳大利亚的人工智能又处在怎样的水平？





请听通讯员魏睿昊的解读：









（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



