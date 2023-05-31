【澳洲经济观察】加息11次 为何澳洲房价仍在上涨？

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央行一年内11次加息、浮动贷款利率连连上涨，为何澳洲房价仍在上涨？上周末全国初步清盘率升至2021年11月以来最高水平（点击收听播客）。

CoreLogic的初步数据显示，在截至上周六（5月27日）的一周内，悉尼的住宅拍卖清盘率上升至78.5%，这是2022年2月以来最高的清盘率数字之一。

墨尔本的初步清盘率上升至77.1%，这是连续第七次超过70%。

而全国初步清盘率上升至75.9%，这是自2021年11月以来的最高水平。

同时，CoreLogic的每日住宅价值指数继续飙升，五个城市的总价值较2月7日上涨了3.0%。

悉尼引领了全国房价的反弹，其价值比2月7日上升了4.9%，而布里斯班的涨幅为1.7%，墨尔本也出现1.4%的小幅反弹。

与此同时，自去年5月以来，储备银行（RBA）已经11次上调现金利率，至3.85%，储备银行行长菲利普·洛伊（Philip Lowe）上周在议会经济委员会的简报会上告诉联邦议员们，他在上调利率方面并未结束，不能容忍持续的高通胀，并将采取必要措施降低通胀。
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随着总体通胀率达到7％，央行预计在今年下半年将其降至4.5％，在2025年中期进一步下降到3%，这是澳大利亚央行目标范围的上限。

在5月宣布加息决定后，洛伊也曾表示，房价是决定加息的原因。

他当时说：“我们看到进一步的证据表明澳大利亚劳动力市场仍然非常紧张，服务价格通胀被广泛证明仍持续存在，资产价格，包括汇率和房价，正在对利率前景的变化做出反应。”
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澳大利亚储备银行主管表示 房价是决定加息的原因

那么，为何央行持续加息背景下，澳大利亚首府城市的房价仍持续上涨呢？

请听通讯员魏睿昊的解析：
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【澳洲经济观察】加息11次 为何澳洲房价仍在上涨？

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31/05/202308:20
（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）

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