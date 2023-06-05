厌倦了你的旧衣服？一项新计划即将启动

要点： 本周即将启动一项新计划以减少时装业的浪费；

《全国服装管理计划》（National Clothing Stewardship Scheme）旨在改善纺织品的设计、回收、再利用以及循环使用；

澳大利亚时装业是纺织废料日益增多的原因之一。

在澳大利亚，价值 270 亿澳元的时装业让每年送往垃圾填埋场的纺织废料不断增加。





当前，该产业正准备进行一场革命。本周将推出一个新计划，旨在解决从设计到服装寿命周期末的时装废弃物问题。





平均而言，每个澳大利亚人每年将购买56件衣物，约15公斤，其中大部分由无法或尚未回收的合成材料制成。





澳洲时装委员会首席执行官希布里（Leila Naja Hibri）表示，在每年本地制造和进口15 亿件商品中，澳大利亚人将约一半扔进垃圾填埋场。





希布里表示，“就其社会和环境影响而言，我们的行业正处于一个关键转折点。”



该计划的目的是促进服装的回收和再利用。 Credit: SBS / Sandra Fulloon 新的《全国服装管理计划》（National Clothing Stewardship Scheme）旨在解决这个问题，将由环境部长谭雅‧普利伯塞克（Tanya Plibersek) 在周三发布。





该计划旨在改善纺织品的设计、回收、再利用以及循环使用，为澳大利亚的服装循环性提供到2030年的路线图。该计划预计将于2024年7月开始运行。





希布里表示：“该计划的目标是完全消除服装废弃物。”





希布里努力让澳大利亚 30 家最大的服装零售商参与进来，她表示这些零售商每年销售的服装约占总销售量的60%。





参与品牌将为每件进口商品支付约四澳分的费用，如果他们的设计易于回收，则可能会获得回扣奖励。



阿德里安（Adrian Jones）在悉尼的一个纺织品收集活动中。 Credit: SBS / Sandra Fulloon 阿德里安（Adrian Jones）是BlockTexx的联合创始人，他在昆士兰州洛根市（Logan）经营着澳大利亚首家大规模纺织品回收工厂，于今年2月开业。





该工厂从商业合作伙伴和社区收集活动中获取纺织品，然后将涤纶和棉混纺分解成可再销售的成分，使它们在市面流通，远离垃圾填埋场。





阿德里安说：“涤纶和棉混纺物在地下分解需要超过200年的时间。”





“在分解过程中，纺织品会产生许多有害气体，例如甲烷，而其他化学物质可能渗入土壤，对环境造成损害。”





BlockTexx使用一种专利化学技术将纺织品转化为涤纶和棉花的单个构建成分，进行再次销售。



聚酯被回收并转化为颗粒。 Credit: Supplied BlockTexx 阿德里安表示，例如由涤纶分解的聚酯颗粒可用于注塑成型，制造儿童游乐设备、安全帽和安全隔离栏。





棉花被还原为纤维素，类似于厚的黏土，可以用作水力覆盖材料或用于土地复垦的肥料。





阿德里安表示，BlockTexx工厂今年将处理4000吨纺织废物，他的目标是每年将处理量增加到 10,000 吨。



在悉尼的Thread Together，未售出的新衣服。 Credit: SBS / Sandra Fulloon 慈善机构Thread Together将未售出的新服装从填埋场中转移出来，分发给有需要的人。然而，澳大利亚服装的碳足迹每年仍可能高达 1300 万吨。





这是皇家墨尔本理工大学（RMIT） 时装与纺织学院院长爱丽丝·佩恩（Alice Payne）教授的说法，她同时也是该计划的集团成员。





佩恩教授表示，新的《全国服装管理计划》旨在解决时装业在设计阶段的浪费问题。





她说：“澳大利亚在服装循环性方面处于独特的领先地位……这是一个非凡的机会。”





然而，全球服装销售仍在快速增长，其中包括亚洲和非洲等新兴市场的推动。





如果需求如预期增长，到2050年总服装销售量可能达到1.6亿吨，是当前销量的三倍。





但在全球范围内，仅有不到百分之一的服装被回收利用。





今年 5 月，欧洲各国政府达成了一项具有里程碑意义的决定，禁止销毁未售出的纺织品，以控制服装业的大量浪费和污染。



根据澳大利亚废弃物管理协会（Waste Management Association of Australia）首席执行官盖丽·斯洛安（Gayle Sloan）的说法，像 BlockTexx 这样的循环商业模式是一种从不需要的纺织品中赚取收入并可以更长时间地重复使用材料的方式。





她说：“这是一个让我们有机会避免填埋和实现再利用的时机，同时也是一个非常有利的经济机会。”





“我们需要拥有更多的回收企业。”





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