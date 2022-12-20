【安居澳洲】如何在澳洲得到费用较低的医疗服务

全民医疗保健系统Medicare给范围广泛的基本医疗服务的费用提供补贴，包括就诊、血液和病理检查、扫描、X光检查以及一些手术或程序。 同时，Medicare提供的补贴还包括由验光师进行的年度眼科检查以及儿童免疫接种。





这个系统与补贴处方药的药物福利计划（或 PBS）一起发挥作用。





Services Australia 社区信息官贾斯丁·波特（Justin Bott）表示，获得这些计划的第一步是获得Medicare卡和号码。





“一旦您注册了Medicare，Services Australia就会向您发送您的Medicare卡，您在去看医生时应该随身携带这张Medicare卡。Medicare卡上会有您的个人Medicare号码，您可以使用该 Medicare 卡获得药房处方或医生账单的折扣，或者可能通过批量账单（bulk billing）而无需支付任何费用。”



LISTEN TO How to call an ambulance anywhere in Australia SBS English 20/12/2022 09:50 Play

当您在澳大利亚感到不适时，除非是紧急情况，否则您应该先去诊所或医疗中心看全科医生 (或 GP)。 如果是紧急情况，您可以直接去医院急诊室。





在大多数情况下，身体不适或需要体检的人会去看医生，道格拉斯·贺（Douglas Ho）是一名在悉尼北郊行医数十年的全科医生。



澳大利亚的 GP 可能可以处理患者前来问诊的大约80-90%的问题，我们对患者几乎是来者不拒。

“全科医生会倾听您的症状并尝试确定您的问题是什么、需要做什么治疗，并尝试向患者解释他们的病情。他们是能够全面治疗患者的最佳医疗人员。”





全科医生可能会决定让患者接受进一步检查或其他医疗程序，或将他们转介给专科医生。





患者如果病情严重，就可能会被送往医院。





全科医生还为患者提供在药店买药的处方，并推荐接种疫苗。





有些服务由Medicare提供全额补贴，而其他服务仅提供部分服务。 这意味着患者可能需要支付产品或服务的全部费用或成本与Medicare资金之间的差额。



Medicare和GP系统的一个重要特征称为批量账单。 如果您去提供“批量账单”（bulk billing）的医疗机构就诊，您在咨询结束时无需支付任何费用。 贺医生解释道。





“这取决于你去哪个诊所，看哪个医生以及你的具体情况，这取决于医生和诊所他们是通过医疗保险直接向政府收取咨询费用还是私下向患者收费。如果你的医生乐于放弃私人费用并且是向Medicare收取咨询费用的批量账单医生，您就不必自掏腰包。”





Seniors and low-income Australians may access additional discounts. Credit: filadendron/Getty Images 如果您去的医生不采用批量账单的方式，您可能需要在咨询结束时支付全额费用。





但是，您仍然可以通过Medicare退税系统索回部分款项。





Services Australia机构的贾斯汀·博特解释说。



从Medicare申请退款的最简单方法是在您的医生办公室申请。他们可以为您向Medicare提交申请。Medicare 将在稍后的某个时间将款项存入您的银行账户。否则，您将需要去Medicare，你可以在 services australia.gov.au 上在线申请退款。 Justin Bott, Services Australia

澳大利亚纳税人通过上交医疗保险税为医疗保险提供资金。





贡献者向系统支付的金额根据他们的年龄和个人家庭情况而有所不同。 弱势、低收入的澳大利亚公民和永久居民，如优惠卡持有人和联邦老年卡持有人，可以获得额外的医疗保险福利和药物福利计划 PBS折扣。





博特先生解释说，医疗保险系统和药品福利计划也有支出门槛。 一旦超过，患者的医疗费用将进一步打折。





“当你全年支付一定数额的医疗费用时，你就可能会达到支出金额的门槛，之后你支付的费用就会便宜得多。 好处之一是，如果您以家庭、丈夫、妻子和孩子的身份注册，您将更快地达到这些门槛，并且您将能够更快地获得更便宜的药物或更便宜的看医生。 以家庭身份注册是个好主意，这样你的所有费用加在一起就会更快地达到这些门槛。”



患者还可以选择通过私人健康保险来补充Medicare医疗保险，以帮助支付公共系统未涵盖的服务和治疗费用，例如看牙医、救护车服务和一些疫苗接种。





私人医疗保险还允许患者到私立医院就诊，这加快了他们接受非紧急手术和其他检查的速度。





“在公共医疗系统下，你被列入公共名单，你必须等到你的名字出现在最前面才能完成手术。 私人医疗保险可以让你在私立或公立医院选择自己的医生，而且实际上能够手术的时间比在公共系统上等待要快得多。”



LISTEN TO Here’s what you need to know about buying a private health cover SBS English 11/10/2021 07:13 Play

澳大利亚的医生和医疗中心习惯于治疗可能不会说英语的人。 贺医生说，他经常使用语言翻译手机应用程序来传达简单的事情。 对于更复杂的解释，他依赖口译服务。





“我们确实有各种口译服务，我们实际上可以当场打电话。 这是一项政府补贴的口译服务。 他们实际上可以通过扩音器电话和患者谈话当场为GP翻译，口译员可以理解问题所在并将其翻译回医生。”





贺医生补充说，如果许多患者不能亲自到医生办公室就诊，他们也可以从远程医疗预约和电子脚本中受益。 这些服务也由Medicare和PBS承保。





“要获得远程医疗的资格，患者必须在过去 12 个月内是该医生的患者。 远程医疗允许医生通过直接音频或视频咨询与患者交谈。 而且我们能够治疗病人，因为我们现在能够做电子处方，我们会写一个带有二维码的处方，通过电子邮件发送给患者，他们可以把处方带到药房， 无需接触GP即可按处方抓药。”



Telephone and online virtual consultations have become more common in Australia since the COVID-19 pandemic. Credit: Phynart Studio/Getty Images 许多患者如果不能亲自到医生办公室就诊，也可以从远程医疗预约和电子处方中受益。





这些服务也由Medicare和PBS承保。 要获得 远程就诊的资格，患者必须在过去12个月内是该医生的患者。





“远程医疗允许医生通过直接音频或视频与患者交谈。 我们能够用这种方式治疗病人，因为我们现在能够做电子处方，它允许我们写一个带有二维码的处方，通过电子邮件将处方发送给患者，患者可以把它带到药房。”贺医生说。



