澳洲三所高校冲入最新QS世界大学排名前20

最新QS世界大学排名（QS World University Rankings）出炉，澳大利亚有三所大学首次进入世界前20名。





本次排名，QS在原有的参考学术论文及学者和雇主的评价的基础上，引入了“重视国际研究和可持续性”（international research and sustainability）的新指标，用以衡量一所大学在处理社会和环境影响方面的可持续性做法。





墨尔本大学（The University of Melbourne）冲入该排行榜的第14位，是澳大利亚大学在该榜单排名的历史新高。上一次，墨尔本大学在该排名上的位置是第33位，除此之外，还在泰晤士高等教育（Times Higher Education）世界大学排名位列34，在世界大学学术排名位列32，均为澳大利亚大学中的最高排名。





新南威尔士大学（University of New South Wales）和悉尼大学（University of Sydney）紧随其后，在榜单上并列19名。





另外，澳大利亚大学进入排名前50的还有澳大利亚国立大学（Australian National University）、莫纳什大学（Monash University）和昆士兰大学（University of Queensland），分别排名第34、42和43。





在可持续发展项目和研究方面，澳大利亚排名全球第11位，悉尼大学（University of Sydney）排名第七。





另外，作为“四大”国际留学生目的地之一，澳大利亚获得了总分40.7分（满分100分）的成绩，为澳大利亚、美国、加拿大和英国中的最高分。





但是，澳大利亚的大学在学术声誉、引文、国际教师比例和国际研究方面的得分最高，而在评估教学资源方面的教师学生比上排名最后。





澳大利亚的大学在2022年共招收了619,370名国际学生，仅次于英国。这一数字比2021年有所增长，但仍比2019年低18%。





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