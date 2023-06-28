沉默的“战争”：网络犯罪被严重低估 澳洲近半数电脑用户曾经历

要点： 一项调查研究显示，澳大利亚近半数电脑用户在过去一年报称遭遇过网络犯罪；

数据泄露、网上虐待和诈骗是澳大利亚人最常举报的网络犯罪；

大多数网络犯罪的受害者没有报案，官方统计数字大大低估了严重程度。

澳大利亚不少电脑用户在网上遭到虐待和骚扰，但许多网络犯罪的受害者并没有向当局报告问题。





澳大利亚犯罪学研究所对 1.3 万多人进行的一项调查发现，有 47% 的受害者在过去一年遭受过网络犯罪的影响。





超过四分之一的人是网络虐待和骚扰的受害者。





每 10 人就有一人报称收到未经请求的色情信息、图片或视频，这是网络犯罪中最为常见的一种。



READ MORE 澳大利亚人泄露了多少数据？风险有多大？

过去九个月，澳大利亚发生多起重大数据泄露事件，黑客窃取了Optus、Medibank 和 Latitude Financial 数百万名客户的个人资料。





有三分之一的受访者表示，其个人资料已经在数据泄露事件中暴露，而五分之一的受访者则受到身份被盗用和滥用的影响。





该研究所的摩根（Anthony Morgan）表示，大多数网络犯罪的受害者并没有报告，官方统计数字大大低估了影响的严重程度。





摩根表示：“虽然许多人不举报的原因是认为自己可以解决问题，或者认为是小事，但有大部分人是不知道去哪里或如何举报。”





向当局举报的事件中约有一半获调查，但在 20 起案件中只有一起的犯案者被捕。



National cybersecurity coordinator air vice-marshal Darren Goldie. Source: AAP / Mick Tsikas 在这一调查中，有 22% 的受访电脑用户表示自己是恶意软件的受害者，其中弹出的广告是最大问题。





约 8% 的受访用户遭遇过欺诈和诈骗，其中网上购物诈骗是最常见的犯罪。





花越多时间上网，就越有可能成为网络犯罪的受害者，故年轻人比长者更易受到网络犯罪的影响。





男性有更大可能成为欺诈、诈骗和网络虐待的受害者，而 LGBTQI 群体比异性恋受访者更有可能成为网络虐待、骚扰和恶意软件的受害者。



READ MORE 澳大利亚人泄露了多少数据？风险有多大？

那些在家中使用英语以外语言的人更有可能受到恶意软件、身份被盗用和滥用、诈骗和欺诈的影响。





澳大利亚联邦政府委任了空军少将戈尔迪（Darren Goldie）为澳大利亚首位国家网络安全协调员。





他将整合国家安全政策、重大事件应对措施和负责政府全面的准备工作。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。





