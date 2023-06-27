SBS早新闻（6月28日）Play14:48 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.54MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。澳大利亚将实现15年来首次预算盈余；新数据显示，制造业劳动力短缺仍然严重；新西兰总理在北京与习近平会面；瓦格纳负责人据称已抵达白俄罗斯。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE“在家住院 线上查房” 虚拟医疗能否取代面对面的传统医疗形式？正值澳大利亚观鲸季 在哪里可以看到鲸？打工度假者自述：来澳养蜂是我最正确的选择 即使死了上亿只也不曾后悔澳大利亚生活压力剧增 华人需做多份工作减轻压力分享Latest podcast episodes西悉尼机场飞行路线公布 居民担心噪音影响“在家住院 线上查房” 虚拟医疗能否取代面对面的传统医疗形式？瓦格纳雇佣军收到最后通牒SBS晚新闻（2023年6月27日）