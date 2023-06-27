罗杰·赫尼斯（Roger Hennessy）在悉尼西部的蓝山地区已经生活了40年。





他说，他一直很喜欢生活这里的平静与安宁。





现在，他担心，一旦新的西悉尼国际机场启用，这种宁静将很快结束。





“大多数人是因为我们目前所拥有的宁静而来到这里居住的。星期天早晨九点半，我只能听到鸟儿的鸣叫和树叶沙沙作响的声音。而一旦飞机开始飞过，我想我们就不能享受到这种氛围了。”





在开始动工五年后，这个价值53亿澳元的新机场的初步飞行路线已经被公布。





这将是新州首个没有宵禁的机场——每周七天、每天24小时都将有航班起降。





像罗杰及其妻子这样的居民，现在可以通过政府发布的一个互动工具，检查他们可能受到的影响。





该网站显示了以分贝为单位的预期噪音水平、在特定地点的飞行高度和航班数量。





基础设施部长凯瑟琳·金（Catherine King）说，该工具的设计是为了让当地居民受益。





“我之所以公布这些飞行路线，是为了给社区居民提供充足的时间以收集信息，了解对他们的影响——对许多居民来说，他们会松一口气，发现影响非常有限——让他们发现这些，并成为环境影响报告过程的一部分。”





通过使用这些工具，赫尼斯夫妇发现，他们可以预期在晚上听到达到八次飞行。赫尼斯说，这并不是一个受欢迎的消息。





“我们只想得到东部地区人们的待遇，至少有宵禁。为什么我们就要被当作二等公民？在西部地区，我们似乎一次又一次的面临这种情况。机场只是另一次，还有随之而来的不利因素。”





据透露，机场将使用五种不同类型的飞行模式，每种模式都有不同的飞行路线，这取决于天气条件。





其中三种将在夜间运行，具有更多的航线灵活性，选择人口密度较低地区的飞行路径。





悉尼的另一个国际机场——金斯福德·史密斯机场（Kingsford Smith Airport）设有的宵禁。这意味着夜间的空中交通数量有所减少。





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LISTEN TO 西悉尼机场飞行路线公布 居民担心噪音影响 SBS Chinese 27/06/2023 05:34 Play





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