西悉尼机场飞行路线公布 居民担心噪音影响

WESTERN SYDNEY AIRPORT FLIGHTS

A supplied image obtained on Tuesday, June 27, 2023, of preliminary flight paths for the new Western Sydney Airport, that have been released, ahead of its scheduled opening in three years.. (AAP Image/Supplied) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Credit: SUPPLIED/PR IMAGE

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专家表示，当机场于2026年底投入运营后，居住在悉尼西部Badgerys Creek新机场附近20公里范围内的一些居民将面临约70分贝的噪音水平。 （点击上方收听音频）

罗杰·赫尼斯（Roger Hennessy）在悉尼西部的蓝山地区已经生活了40年。

他说，他一直很喜欢生活这里的平静与安宁。

现在，他担心，一旦新的西悉尼国际机场启用，这种宁静将很快结束。

“大多数人是因为我们目前所拥有的宁静而来到这里居住的。星期天早晨九点半，我只能听到鸟儿的鸣叫和树叶沙沙作响的声音。而一旦飞机开始飞过，我想我们就不能享受到这种氛围了。”

在开始动工五年后，这个价值53亿澳元的新机场的初步飞行路线已经被公布。

这将是新州首个没有宵禁的机场——每周七天、每天24小时都将有航班起降。

像罗杰及其妻子这样的居民，现在可以通过政府发布的一个互动工具，检查他们可能受到的影响。

该网站显示了以分贝为单位的预期噪音水平、在特定地点的飞行高度和航班数量。

基础设施部长凯瑟琳·金（Catherine King）说，该工具的设计是为了让当地居民受益。

“我之所以公布这些飞行路线，是为了给社区居民提供充足的时间以收集信息，了解对他们的影响——对许多居民来说，他们会松一口气，发现影响非常有限——让他们发现这些，并成为环境影响报告过程的一部分。”

通过使用这些工具，赫尼斯夫妇发现，他们可以预期在晚上听到达到八次飞行。赫尼斯说，这并不是一个受欢迎的消息。

“我们只想得到东部地区人们的待遇，至少有宵禁。为什么我们就要被当作二等公民？在西部地区，我们似乎一次又一次的面临这种情况。机场只是另一次，还有随之而来的不利因素。”

据透露，机场将使用五种不同类型的飞行模式，每种模式都有不同的飞行路线，这取决于天气条件。

其中三种将在夜间运行，具有更多的航线灵活性，选择人口密度较低地区的飞行路径。

悉尼的另一个国际机场——金斯福德·史密斯机场（Kingsford Smith Airport）设有的宵禁。这意味着夜间的空中交通数量有所减少。

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西悉尼机场飞行路线公布 居民担心噪音影响

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27/06/202305:34

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