【生活相对论】全职做子女，爸妈给工资：全职子女“出圈”的背后有何深层原因？

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“当个好子女，爸妈给工资”，最近，“全职子女”这个概念在华人中“出了圈”。 全职子女指一种脱产的生活方式，多指年轻人暂时脱离产业，多因为职业受挫或遇到瓶颈期、转型期，搬回家中与父母同住，全职担任儿女的工作，由父母提供经济支持。 您怎么看全职子女这个概念？它是新形式啃老还是家庭模式的转型？全职子女的出现，背后又有什么原因呢？（点击上方收听音频）

最近，“全职子女”这个概念在华人中火了。

在社交媒体上，您经常可以看到这样的文案——

“00年放弃考研考编，不上班、不恋爱的一天”；

“父母让我做全职女儿，一个月给我开4000块钱”；

有些事是真事，有些是玩梗。但是，社交媒体的嬉笑怒骂之下，反映出的，可能是在社会转型期下，一代人共同面临的挑战。

所谓全职子女，故名思意，子女成为了一份工作，而且是全职的。

它多指年轻人脱离产业，与父母一起生活，并由父母提供经济支持。“工作内容”包括：与父母共度时光、开车接送父母去不同目的地、计划每月的假期等。

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据《南华早报》报道，一名中国女性辞掉工作，成为一名“全职女儿”，每月从父母那里得到 4000 元人民币（820澳元）的“报酬”，这一故事在大陆社交媒体上引发了一场激烈的争论。

在一家新闻机构工作了 15 年后，2022 年，40 岁的倪安安（音，Nianan）经历了工作不顺，这让她面临着更大的工作量和每天 24 小时待命的持续压力。

就在这时，她的父母介入了。

父母说：“你为什么不辞掉你的工作呢？我们会在经济上照顾你。”

于是，父母也每个月从10000元人民币的退休金中，拨出4000元给女儿。女儿辞去了工作，成为了一名“全职女儿”。

倪安安将她的角色描述为“一个充满爱的职业”，并选择接受不一样的日常生活。

早上，她会花一小时和父母一起跳舞，并陪他们去杂货店购物，而晚上，她会和父亲一起做饭。

此外，她还负责所有与电子相关的事务，担任司机，每月组织一两次家庭旅行。

虽然和父母在一起很放松，但倪安安承认“最大的压力来源仍然是想要赚更多钱”。

然而，她的父母不断安慰她说：“如果你找到更合适的工作，就可以去做。如果你不想工作，就呆在家里和我们一起度过吧。”

关于全职子女的选择，互联网有很多不同的声音。

有人评价说：“明明是靠父母‘啃老’，硬要给父母贴上‘全职子女’的标签。”

也有人表示支持，并表示：“如果父母和孩子都真心快乐，为什么不拥抱它呢？陪伴是最长情的告白。”

还有人笑称，全职子女工作内容十分明确：相亲相当于商务洽谈、考学找工作为主要业务、需24小时照顾雇主（父母）的情绪需求、随时待命、每周末视情况放假、有不定期员工旅行……

全职子女的背后

选择成为全职子”的原因有很多，可能是情感和经济压力，可能是对工作现状不满意，也可能是间隔年“Gap Year”。

全职子女现象的背后，是中国高企的失业率和就业市场压力。

根据中国官方数据显示，今年5月，中国16至24岁的青年人失业率上涨至20.8%，连续第二个月突破了五年纪录。

中国大学生面临更加严峻的就业状况。据估计，今年约有创纪录的1158万学生从高等院校毕业，同比去年增长7.6%。

与此同时，中国研究生招生人数不断上涨。2022年3月，中国教育部发布的数据显示，研究生进一步扩招，全国共招收研究生124.25万人；而研究生在校人数以达到365.4万人。

另一方面，“996”等职场压力也成为“全职子女”人数增多的原因之一。

根据中国劳动法，在标准工作日，人们的工作时长应为八小时，每周最多工作44小时。任何超出此范围的工作都需要支付额外的加班费用。

但这似乎并没有得到很好的执行。

在本期《生活相对论》节目当中，听众朋友们还分享了关于全职子女的看法、父母应该采取的立场等方面的观点。请点击收听详细内容。

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【生活相对论】全职做子女，爸妈给工资：全职子女“出圈”的背后有何深层原因？

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16/07/202329:58
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