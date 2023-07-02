【生活相对论】“此心安处是吾乡” 什么让您从新移民变成了老移民？

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在澳大利亚生活，您是刚踏上这片陌生土地不久，怀揣希望和不安的新移民；还是在这里扎根，积累了丰富经验的老移民？ 是什么标志着您从新移民变成了老移民？两代移民之间，又有什么样的不同的生活方式和关注点呢？（点击上方收听音频）

澳大利亚被认为是世界上主要的“移民国家”之一（与新西兰、加拿大和美国并列）。自 1945 年创建第一个联邦移民档案以来，已有超过 750 万人在这里定居 。

按照最新的人口普查数据，澳大利亚近三分之一，即29.1%的人口出生在海外。这一比例与大多数其他经合组织国家相比被认为很高。

华人是澳大利亚移民的重要组成部分。目前，全澳的华裔人口数量已经超过了140人万人，比五年之前相比增长了至少17万，占到总人口比例的5.5%，是全澳第五大族裔，仅次于英格兰裔、澳裔、爱尔兰裔和苏格兰裔。

社交媒体上有哪些关于华人新老移民的看法呢？

有人说，新移民做事找捷径、找人脉；老移民更愿意按部就班、慢慢来。

还有人说，来自中国的新移民大都是“带着钱来的”，他们愿意购买位于黄金地段的公寓、沿海豪宅以及靠近私立学校的学区房。

还有人认为，老移民往往“抱团取暖”，新移民更愿意“独自美丽”。

社交媒体Reddit上的话题显示，无论是新移民还是老移民，搬来澳洲时，总免不了“文化冲击”。这可能是搬家后废纸箱的处理、普及的饮酒文化、随处可见的转盘Roundabout、租房时中介“过大”的权利、夏令时奇怪的规则、随处可见的打赤脚的人……

在本期《生活相对论》节目当中，听众朋友们还分享了他们从新移民到老移民的转变过程中，经历的创业、生活中遇到的不公正待遇和歧视，对语言障碍的克服，饮食习惯的转变等话题，请点击收听详细内容。

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【生活相对论】“此心安处是吾乡” 什么让您从新移民变成了老移民？

SBS Chinese

02/07/202331:04
SBS中文普通话全新热线节目《生活相对论》每周一早上8：20左右播出。从日常点滴，到生活见解；从文化现象，到热门话题，您在生活中看到的、听到的、经历的任何事，和澳大利亚生活相关的方方面面，我们期待与您在《生活相对论》 中与您交流。

欢迎您拨打热线电话1300 799 323，参与节目，分享您的经历和故事。

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