原住民国家认可仪式普通话版本

SBS对澳大利亚原住民和托雷斯海峡岛民作为这个国家的传统居民，以及他们与土地、海洋、天空和社区的持久且持续的联系表示认同。





在一系列公共和私人活动（如演讲和会议）的介绍或欢迎致辞之前，通常会举行原住民国家认可仪式（Acknowledgement of Country）。





这是一种承认活动举办地传统居民的方式。





SBS Audio节目开始前，以该节目所使用的语言进行原住民国家认可仪式。





我们这样做是为了认可澳大利亚原住民和托雷斯海峡岛民与国家的联系，并向过去和现在的原住民长者表示敬意。





这也是一种承认澳大利亚是一块主权从未被割让的土地的方式。





原住民国家认可仪式没有具体的措辞，且任何人都可以发表。





“欢迎来到国家”仪式（Welcome to Country）是由传统居民或得到传统居民许可的原住民和托雷斯海峡岛民发表的，以欢迎来访者进入他们的部族土地。





以下是一个 原住民国家认可仪式 的示例：





我们要致敬土地、天空和水域的传统居民，并向过去和现在的原住民长者表示敬意。我们向世界上最古老的持续文化致敬。

