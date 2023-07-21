LISTEN TO 【澳洲经济观察】澳洲成中国买家海外购房首选地 Domain预测房价“稳健”复苏 SBS Chinese 21/07/2023 08:25 Play

据房地产平台居外IQI（Juwai IQI）的最新排名，澳大利亚成为今年上半年中国房地产买家的首选海外目的地。





报告称，中国人对澳大利亚房地产的热情超过了他们对其它热门市场如加拿大、英国和美国的兴趣，这是根据该平台收到的买家询价数量来判断的。





报告预估，从今年到2025年，大约有71.2万名中国人将移民到美国、加拿大和澳大利亚，未来几年持续的大规模移民可能会继续推动中国的海外房地产投资。





另据外国投资审查委员会（Foreign Investment Review Board, FIRB）公布的新数据，中国大陆买家在今年第一季度总计购入价值约7亿澳元的房产。





通讯员魏睿昊认为，包括中国买家在内的海外买家的涌入可能会对澳大利亚房地产产生影响，但需小心这种影响会被夸大。





“这个体量如果去跟历史上相同或相似的阶段去比较，并没有特别突出得高，从这个角度来说，说华人进入市场可能提高了房价，在数学意义或统计意义上来说不是特别得成立。”





他补充说：“这其实折射的是另一个现象，（疫情后）有更多移民开始入境了……移民正在恢复，这会进一步增加买房的需求，这是澳大利亚市场所要面临的问题。”



READ MORE 官方数据显示 中国买家平均日购800万元澳大利亚物业

高利率之下房价为何仍持续上涨？

房地产市场网站 Domain 最新发布的房价报告预测，澳大利亚房地产市场在经历了 2022 年的低迷之后，将出现“稳健的”复苏，悉尼、阿德莱德和珀斯的房价将再创新高。





事实上，在储备银行连续加息十余次后，基准利率已从历史低点的0.1%上升至4.1%，目前主要银行所能提供的房贷利率普遍超过5%。





魏睿昊认为：“确实呈现出一种奇特的现象，一方面货币政策和经济状况在压制投资房需求，另一方面，严重供给不足在下面形成明显的底部。”





“虽然难以说短期会出现房价大涨，但是显然房价下面的支撑是比较强的，这就是住房的刚需所推动的。”



根据Domain 发布的2023-24 财年房价预测报告，如果预测增长实现，澳大利亚最昂贵的城市——悉尼的house的房价中位数将落在162 万澳元至 166 万澳元的区间。





报告预测，布里斯班、阿德莱德和霍巴特的unit的房价也将创下历史新高，而阿德莱德和珀斯的 house的房价将缓慢上涨，并可能完全避免经济低迷，而会经历一段温和或横向增长的时期。





Domain的研究和经济主管尼古拉·鲍威尔（Nicola Powell）表示，人口压力将是推动住房需求和房地产价格上涨的主要因素。





她说：“自2021年底为缓解技能短缺而重新开放国际边境以来，澳大利亚的临时和永久移民呈指数级增长。”





“这使得我们仅在新财年就需要增加近13万套住房，其中东海岸接收的移民份额最大。”





人口压力与建筑业的逆风并存，包括技能短缺、供应链中断和成本飙升。





Domain预测报告还指出，迅速上升的利率以及利率适应用性缓冲导致借贷能力的最大值降低，这可能会令一些购房者的希望破灭。





（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



