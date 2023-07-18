镓锗管制为何引发担忧？

镓与锗这两种金属是制造半导体的关键原材料，中国此举普遍被认为是美中芯片战中的最新反制措施。





通讯员魏睿昊表示：“镓主要是用于半导体，即芯片，直击科技竞争激烈的核心地区和产业。而锗主要用于一些高端通信硬件设备。”





中国宣布这一禁令公布后，美国称“坚决”反对中国对镓和锗物质的出口管制，欧盟也表达了担忧。





魏睿昊说：“就全球镓产能和出口量而言，中国是遥遥领先。且镓和锗的精加工能力几乎只有中国有。”





中国是镓和锗的最大生产国，镓产量约占全球总产量的80%，锗产量则约占全球的60%。



对澳产业有影响吗？

对此，魏睿昊表示：“本身对澳大利亚影响有限”，“澳大利亚并没有直接的芯片生产线，澳大利亚也并不是生产很多通信设备。”





此外，作为矿产大国，澳大利亚在镓和锗这两种金属方面有一定储量。





他说：“有一些有这种金属的小矿股价涨了一波。”



从某种侧面说明了，为何澳大利亚手上有大量矿产对澳大利亚的收入和经济来说有着重大的意义。 魏睿昊

澳洲矿产新战略重点何在？

澳大利亚政府在6月中下旬发布了《2023-2030年关键矿产战略》，这是继2019年和2022年之后发布的最新版关键矿产战略文件。





魏睿昊分析说：“这次报告涉及的矿产品种更明确，大量围绕着高端制造，与芯片、新能源等有关，与未来经济发展和整个全球产业发展新方向有关联。”





他认为，其中颇为值得关注的一点是谈及本地精炼，将更多的粗矿加工放在本地。





“一方面会保证更多资源安全性，另一方面则拉长本地产业链，增加就业和收入。”





这份战略文件确定，到2040年，澳大利亚世界领先的电池和能源金属供应商可令年GDP增加1335亿澳元。





澳大利亚是世界上最大的锂生产国、第三大钴生产国和第四大稀土生产国。



澳大利亚有幸有大量资源，这份报告的意思是：抓住机会，保证本国供应的同时赚取该赚的利益。 魏睿昊

详情请听通讯员魏睿昊的解读。



LISTEN TO 【澳洲经济观察】中国镓锗出口管制影响几何？澳洲最新关键矿产战略有何亮点？ SBS Chinese 18/07/2023 09:15 Play

（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



