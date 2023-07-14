7月14日，总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）宣布米歇尔·布洛克将接替菲利普·洛伊担任澳大利亚储备银行行长。





布洛克现任副行长，她将在9月18日履行，也将成为储备银行的首位女性行长。





国库部长查默斯（Jim Chalmers）在周五上午与总理共同宣布这一任命时表示：“这是一项创造历史的任命。”





“米歇尔·布洛克将成为本国第一位领导储备银行的女性。米歇尔·布洛克是带领储备银行走向未来的最佳人选。”





阿尔巴尼斯称布洛克“非常胜任”这一职位。





他说：“布洛克女士为澳大利亚储备银行服务了近40年，最近的职务是副行长。”





本月早些时候，储备银行的月度会议决定7月暂停加息，这是最近14次月度会议以来的第二次暂停加息，此前4月也曾暂停加息。





5月份的月通胀率从6.8%放缓至5.6%，但仍远高于2.0%的通胀控制目标。随着就业市场依然强劲和房价反弹，市场对8月会议加息的预期增强。





详细的季度通胀数据将于7月26日公布，也就是8月月度会议的前几天。





在7月4-5日的民意调查中，超过90%的受访者（25人中有23人）预计储行将在8月会议上再度上调官方现金利率25个基点至4.35%。





澳新银行（ANZ）、联邦银行（CBA）、国民银行（NAB）和西太平洋银行（Westpac）等国内主要银行都预测8月份将上调1/4个百分点。





然而，经济学家们对本轮周期中利率何时何地达到峰值并未达成共识。





此外，RBA刚刚宣布了一项改革，从明年起，每年召开的利率调整会议数量从11次减少到8次。





综合以上种种背景与因素，储备银行在8月将可能会如何作出货币政策决定呢？请听通讯员魏睿昊的解读。



LISTEN TO 【澳洲经济观察】RBA将迎史上首位女行长 7月暂停加息后8月会如何？ SBS Chinese 14/07/2023 09:12 Play

（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



