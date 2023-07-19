官方数据显示 中国买家平均日购800万元澳大利亚物业

财政部公布的新数据显示，中国大陆物业买家平均每日购入价值接近800万的澳大利亚物业，大幅高于来自其他地区的买家。





财政部外国投资审查局（Foreign Investment Review Board; FIRB）公布的新数据显示，中国大陆买家在2023年第一季度总计购入约7亿澳元的本地住宅，平均每日780万澳元。





截至今年3月，中国大陆买家在2022-23年财年的九个月内已经购入23亿澳元的本地物业，已逼近上一财年的总数（24亿澳元），同时也是所有海外买家来源地中购入物业价值最高者。



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紧随其后的是来自香港的海外物业买家，2022-23财年前九个月就已购入价值4亿的澳大利亚物业，2023年头三个月购入总值1亿澳元的本地物业。





来自越南的海外买家在本财年前九个月也同样购入总值4亿的澳大利亚物业，来自台湾、新加坡及英国的买家则分别购入了价值2亿澳元的本地物业。





至于来自印度、尼泊尔及印尼的海外买家，则在本财年至今已分别购入价值1亿的澳大利亚物业。



中国大陆是澳洲物业海外投资者的最大来源地。 Source: Supplied / Foreign Investment Review Board 根据本地法律，只有澳大利亚公民及永久居民可以在澳购买物业，非永久居民若要购买物业则须向外国投资审查局申请许可。





国际物业买卖公司居外 IQI联合创始人兼集团董事总经理Daniel Ho表示，2023年头三个月，来自中国大陆的潜在买家就有关购买澳大利亚物业的咨询人数，较上一个季度猛增127%。





他说：“我们预料，中国民众对澳大利亚物业的投资额度将在2023年较2022年飙升至少三成。”





虽然政府提供的数字未划分海外投资者在各州或领地的物业购买量，但此前的数据及研究显示，墨尔本及悉尼是最受海外买家青睐的地区，而大部分所购买的都是新房。



LISTEN TO 【SBS新闻快报】中国买家蜂拥而至 霸占澳洲高端房产市场 SBS Chinese 22/05/2023 04:14 Play

房地产分析机构PropTrack的数据显示，来自中国大陆的潜在买家在 realestate.com.au搜寻维州物业的数量，在2021-22财年较上一财年上升了42.88%。不过，整体数量仍不多于来自英国、新西兰及美国的潜在买家。





Daniel Ho表示，墨尔本的教育水平、生活方式及就业机会相当吸引中国买家，而且当地的住宅物业市场也较另一大城市悉尼更为便宜。





PropTrack的经济师弗拉赫蒂（Anne Flaherty）表示，中国在一月份撤销新冠清零政策，助长了对澳物业的需求“回升”。





她认为，不少海外买家都愿意以高价购入一些位于优秀学校学区的物业。





而地产代理公司PRD的首席经济师马尔迪亚斯莫（Diaswati Mardiasmo）则认为，海外买家购买物业的“真实数字”可能比官方公布的数字更高。





她表示，海外买家购买物业存在一个“灰色地带”，这是由于官方数字是基于购买者的公民身份及其住址。





她说：“数字无法做到（反映）的，是追踪这些款项的来源。”





举例，如果一名澳大利亚公民利用海外人士的资金购买物业，该宗交易就不会反映在官方统计数字内。





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