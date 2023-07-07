新研究揭示中国外汇管理条例对悉尼华人区房价的影响

Sydney suburb

施松副教授的一项研究显示，中国外汇管理条例对悉尼华人聚居区的房价产生了负面影响。 Source: AAP

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澳大利亚学者的一项研究揭示了中国外汇管理条例对悉尼华人聚居区房价的影响程度，佐证了“地域喜好偏差”（home bias abroad）对海外买家的重要影响。

外国资本和买家经常被指责为推高了澳大利亚的房价，减少了可负担住房的供应。澳大利亚学者的一项新研究通过评估中国的宏观审慎政策（如外汇管理条例LCT）对悉尼房价的影响研究了该问题。

该研究的主要作者、悉尼科技大学建筑环境学院副教授施松博士告诉SBS普通话，研究数据发现，中国的外汇管理条例（LCT）对悉尼华人聚居区的房价产生了约3%的负面影响，对周边区域影响很小或基本没有影响。

施松副教授表示，根据新南威尔士州政府的数据，2016年外国公民约占购房群体的11%。然而，2016年只有约2%的新州购房者缴纳了外国买家附加税，这意味着大多数“外国买家”是澳大利亚永久居民或双重国籍。2020和2021年因Covid-19而实施的边境限制进一步降低了外国买家的整体市场份额，在新的房地产市场中，外国买家的份额下降到4%。

他说：“现在就主流媒体对澳大利亚房价高涨或者可负担性降低，它推咎于海外投资者，尤其是华人投资者，我觉得这可能有些偏见。”

尽管目前的利率较高，但澳洲房价已连续四个月上涨。来自Corelogic的房产数据显示，全国房价上涨了1.1%，房屋中位价略高于72.3万澳元。

不过，有分析人士表示，房价的增长速度已经放缓，全国房产市场的价格增长率比一年前下降了5.3%。如果储行继续提高利率，房价会下跌吗？施松副教授引用他此前研究的数据进行了分析。请您点击收听详细内容。
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China LCT implication on Sydney housing prices_Song Shi Online image

新研究揭示中国外汇管理条例对悉尼华人区房价的影响

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07/07/202316:05
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