外国资本和买家经常被指责为推高了澳大利亚的房价，减少了可负担住房的供应。澳大利亚学者的一项新研究通过评估中国的宏观审慎政策（如外汇管理条例LCT）对悉尼房价的影响研究了该问题。





该研究的主要作者、悉尼科技大学建筑环境学院副教授施松博士告诉SBS普通话，研究数据发现，中国的外汇管理条例（LCT）对悉尼华人聚居区的房价产生了约3%的负面影响，对周边区域影响很小或基本没有影响。





施松副教授表示，根据新南威尔士州政府的数据，2016年外国公民约占购房群体的11%。然而，2016年只有约2%的新州购房者缴纳了外国买家附加税，这意味着大多数“外国买家”是澳大利亚永久居民或双重国籍。2020和2021年因Covid-19而实施的边境限制进一步降低了外国买家的整体市场份额，在新的房地产市场中，外国买家的份额下降到4%。





他说：“现在就主流媒体对澳大利亚房价高涨或者可负担性降低，它推咎于海外投资者，尤其是华人投资者，我觉得这可能有些偏见。”





尽管目前的利率较高，但澳洲房价已连续四个月上涨。来自Corelogic的房产数据显示，全国房价上涨了1.1%，房屋中位价略高于72.3万澳元。





不过，有分析人士表示，房价的增长速度已经放缓，全国房产市场的价格增长率比一年前下降了5.3%。如果储行继续提高利率，房价会下跌吗？施松副教授引用他此前研究的数据进行了分析。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 新研究揭示中国外汇管理条例对悉尼华人区房价的影响 SBS Chinese 07/07/2023 16:05 Play

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